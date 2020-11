Antananarivo – Des travaux contre la pénurie d’eau en cours

Les ménages touchés par la coupure d’eau à Antanana­rivo ne devront plus endurer une longue pénurie d’eau. Le ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène met en œuvre des projets qui assureront l’approvisionnement continue des ménages à Antananarivo, en cette période d’étiage. Il a mis à la disposition des quartiers touchés par cette coupure d’eau cent vingt citernes de 10m3 , alimentés par six camions citernes de 10 à 25m3 .

Dans les quartiers du district d’Atsimondrano où la coupure d’eau bat son plein, 600m3 d’eau par jour sont disponibles pour les habitants. « Les responsables des fokontany devront vérifier les carnets de fokontany des personnes qui se ravitaillent dans ces citernes. Certaines s’approvisionnent en grande quantité, pour les revendre après. C’est pourquoi l’eau dans ces citernes s’épuise très vite. On ne peut pas l’accepter », indique la ministre de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement, Voahary Rakotovelomanan­tsoa, hier.

L’approvisionnement en eau sera renforcé dans les autres quartiers d’Antanana­rivo. Six camions citernes de 20 m3 vont appuyer la capacité d’approvisionnement des citadins urbains et périurbains. Des travaux sont également en cours pour résoudre les problèmes des réseaux de distribution d’eau. Leur vétusté provoque souvent la perturbation du ravitaillement en eau à Antananarivo. Dix kilomètres seraient déjà remplacés. Le remplacement des réseaux de 148 kilomètres commencera l’année prochaine. Par ailleurs, l’installation d’unités de traitement d’eau conteneurisée permettra l’augmentation de la production. L’objectif avec ce projet serait d’augmenter à 40 000 m3 la production à la station de production d’eau potable de Mandroseza.

Voahary Rakotoveloma­nantsoa et son équipe technique, accompagnées du directeur général de la société de distribution d’Eau et d’électricité, Vonjy Andriamanga et des autorités locales du district d’Atsimondrano, se sont rendus dans les quartiers où ces travaux sont réalisés, pour constater leur avancement.