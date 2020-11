Ambohimanarina – Un garçon viole sa voisine

Ce jour-là, ils sont allés à un match de football à Soavimasoandro et sont rentrés vers 18 heures. Le garçon a amené la fille vers un autre chemin discret traversant un champ. À l’écart, il avait contraint la fille et l’avait sodomisée, selon la police nationale.

Après ses actes, il l’a raccompagné chez elle vers 21 heures. Entre-temps, les parents et l’entourage ont cherché la fille dans le quartier. Sa mère l’ a immédiatement fouillée dès son arrivée à la maison. « Des traces de sperme ont été découvertes sur son sous-vêtement. Ses parents commençaient alors à se méfier et penser qu’elle avait donc été violée. Dès le lendemain, ils ont rejoint le centre Vonjy et porté plainte auprès de la police des mœurs et de la protection de mineurs (PMPM) à Anosy », raconte la police.

Au fil de ses investigations, la police est parvenue jusqu’au jeune garçon, l’auteur du crime. Elle l’a arrêté à Ambohimanarina, mercredi. La victime a été soumise à un examen médical.

Présenté au procureur, hier, le pervers a été mis en détention préventive à Antanimora en attendant son procès.