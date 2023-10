TAXIS-MOTO – Quatre mille cinq cents badges remis au syndicat des conducteurs

Assainir le milieu du transport de passagers par taxis-moto (TMT) ou tricycle à Mahajanga. Tel était l’objectif de la région Boeny en remettant quatre mille cinq cent badges au syndicat des chauffeurs de bajajs de Mahajanga, la semaine dernière. Le comportement des chauffeurs de bajajs, dont l’agression des passagers, le vol à la tire au détriment des clients et la complicité avec des malfaiteurs, a défrayé la chronique depuis plusieurs années à Mahajanga. Ces conducteurs figurent parmi les clandestins et ils ne sont en possession ni d’une licence ni d’une capacité. Ils sont même considérés comme des «dahalo». Ils ont perdu la confiance des habitants, face à la recrudescence de l’insécurité dans le secteur du TMT. Les infractions et le non-respect du code de la route sont également légions. Le comportement de ces chauffeurs récalcitrants laisse à désirer. Ce qui met tout le monde dans le même panier. Aussi, ces badges permettent-ils d’identifier et d’enregistrer les conducteurs de tricycles à Mahajanga où un syndicat des conducteurs de bajajs vient d’être créé. L’éducation et le contrôle de ces conducteurs figurent parmi la mission du syndicat. C’est également un cercle de rencontre et de raffermissement des liens de fraternité. « L’objectif est de respecter la loi et de restaurer la confiance de la population», explique le président du syndicat, Mamy Nirina Randriamoraharitsiva.