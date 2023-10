SECTEUR EXTRACTIF – Des performances moyennes pour les exploitations minières

Le dernier état des lieux des chiffres liés à l’exportation des produits minéraux pour Madagascar affiche des performances éloignées des réalisations de l’année précédente, en termes de valeurs d’exportations.

Malgré de solides performances affichées pour certains produits minéraux au premier semestre, le commerce extérieur de minerais en général semble peiner à monter la pente. À en croire les chiffres provisoires communiqués par la direction générale des douanes, Madagascar aurait exporté 694 100 tonnes de minéraux au cours des trois trimestres de cette année, générant ainsi 1 209 milliards d’ariary en termes de valeurs d’exportations. Pourtant, ces chiffres semblent encore loin de ceux qui ont été engrangés par l’État pour l’exportation des produits miniers au cours de l’exercice 2022. Une période pendant laquelle les exportations de produits miniers ont atteint 5 440 milliards d’ariary contre 2 900 milliards d’ariary en 2021. D’après un observateur, cette performance du commerce extérieur des produits minéraux « laisse entrevoir le fait que le secteur extractif se réorganise, en raison de différentes mesures qui ont été prises récemment, mais elle peut être interprétée comme le résultat de plusieurs facteurs endogènes et exogènes», indique-t-il.

À titre d’exemple, ce fut le cas avec la reprise des exportations aurifères qui avaient été gelées depuis 2020 en raison de la recrudescence du trafic de ce métal jaune.

Net recul

Cette année marque également l’adoption du nouveau code minier, permettant de favoriser les investissements dans le secteur minier. La Grande île en fait d’ailleurs son leitmotiv et son plaidoyer pour pouvoir happer de nouveaux investisseurs. Un nouveau départ pour Madagascar. « Nous sommes disposés à recevoir d’autres investissements, nous avons adopté récemment un code minier pour, justement, créer des opportunités d’investissements dans ce secteur », avait indiqué Olivier Herindrainy Rakotomalala, ministre des Mines et des ressources stratégiques lors du Sommet des minéraux critiques à Paris.

Parallèlement, la revue de milieu d’année 2023 publiée par le ministère de l’Économie et des finances (MEF) indique que l’exportation de produits minéraux a accusé un net recul au cours des six premiers mois de cette année. Une baisse en volume que le ministère de l’Économie et des finances explique par une combinaison de différents facteurs internes et externes. La tendance haussière des cours des matières premières ou encore les incertitudes géopolitiques y sont en grande partie pour quelque chose. Ajoutant à cela « la persistance de la perturbation des activités d’extractions », comme le cas du titane, tous ces facteurs font que les précédents trimestres de cette année n’ont pas été indulgents vis-à-vis du secteur extractif malgache.