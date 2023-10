RANDRIANASOLONIAIKO ET LE COLLECTIF DES CANDIDATS – La guerre déclarée

Ils ne sont désormais plus que dix dans le collectif des candidats. Le fait que Siteny Randrianasoloniaiko débute sa campagne électorale marque le début de la guerre entre lui et les autres membres du collectif.

Quelques jours après que Siteny Randrianasoloniaiko, candidat numéro treize, ait débuté sa campagne électorale contre le gré de ses compagnons du collectif des candidats, les clashs commencent à pleuvoir entre manifestants blancs et partisans jaunes. Et ce, malgré les dires du patron du « Mihava tour » qui se considère toujours comme un des candidats membres du collectif. Les mots du député élu à Ampanihy Ouest, Keron Idealson et partisan de Siteny Randrianasoloniaiko ont été durs vis-à-vis des autres candidats du collectif.

Lorsqu’il est invité dans une émission télévisée, mercredi soir, le parlementaire a fustigé le collectif en disant que seuls trois ou quatre d’entre eux ont véritablement la volonté de passer par l’élection et de la gagner. Les autres ne sont, pour lui, que des opportunistes qui veulent juste des places lors d’une éventuelle transition, qui est, pour eux, la seule issue pour avoir un peu de poids politique.

De son côté, Rolland Ratsiraka, candidat numéro quatre, dénonce le manque de solidarité du numéro treize en commençant sa campagne électorale alors qu’un d’entre eux n’est pas en mesure de faire sa propagande à cause d’une blessure à l’œil droit lors d’une journée de manifestation à Ambohidahy, près de la Haute Cour Constitutionnelle. Mais il ne s’arrête pas là, il poursuit en sortant un communiqué conjoint avec son parti, le « Malagasy Tonga Saina ». Dans ce communiqué, il condamne fermement la déclaration du secrétaire national du parti social démocrate à Vohémar, dimanche dernier, demandant à la population « d’expulser tous les étrangers de Madagascar ».

Guerre intestine

Dans la plupart de ses meetings de ces derniers jours, Siteny Randrianasoloniaiko ne cesse de dire qu’il n’a pas quitté le mouvement du collectif des candidats malgré qu’il soit parti en campagne électorale. La raison de sa décision, selon lui, est qu’il ne veut pas laisser le champ libre à Andry Rajoelina, candidat numéro trois, pour être le seul à faire la propagande et de gagner facilement la course pour la magistrature suprême. Cependant, les autres membres du collectif fustigent sa mauvaise foi et cela s’est vu lors du grand rassemblement populaire du collectif au Coliseum Antsonjombe au moment de la signature du pacte de solidarité entre les onze candidats et que Siteny Randrianasoloniaiko a refusé de signer. Au lendemain de cet évènement, il part en campagne électorale dans la partie Nord de l’île.

Questionné au sujet de la trahison du numéro un des jaunes, lors de la marche pacifique à Talatamaty, Marc Ravalomanana, candidat numéro cinq et leader incontesté du mouvement du collectif des candidats, botte en touche en déclarant qu’il est préférable de poser directement la question au principal intéressé. Lors de cet évènement, il y a déjà eu des manifestants qui arboraient des pancartes visant à écarter Siteny Randrianasoloniaiko de la lutte.

Par contre, à Imerintsiatosika, mercredi dernier, il a changé de langage et a déclaré à la population que celui qui s’est volontairement écarté du mouvement est un grand monsieur et il peut faire ce qu’il veut, mais la lutte continue avec ou sans lui. Tout cela pour dire que Siteny Randrianasoloniaiko ne fait plus partie du collectif des candidats et qu’ils sont donc désormais dix à lutter pour « une élection réellement inclusive et transparente ». Force est tout de même de constater que les agissements récents du patron du « Mihava tour » met en danger la solidarité des candidats du collectif surtout que d’autres pourront être tentés de suivre sa voie en débutant leurs campagnes électorales.