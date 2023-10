  Rakool règle ses papiers avant de jouer en France

Le meilleur buteur malgache au Chan, Koloina Solomampionona Razafindranaivo alias Rakool est de passage au pays afin de régler ses dossiers. Il lui faut un visa long séjour pour pouvoir poursuivre d’évoluer en France. D’après les bruits de coulisses dans les réseaux sociaux, il a déjà joué trois matches à l’Athletic club d’Arles, un club classé 4e en Régionale 1 en France. Après les sept mois non concluants au sein du Mouloudia club d’Alger, Rakool a quitté le club algérien et s’est envolé pour la France dans le but d’y poursuivre sa carrière de footballeur.