PRÉVENTION D’ACCIDENTS – Les sapeurs-pompiers exhortent le contrôle

Les sapeurs-pompiers lancent un appel à la vigilance. À quelques semaines du début de la saison des pluies et de la saison cyclonique, le chef de corps des sapeurs-pompiers de la Commune urbaine d’Antananarivo, le colonel Tiana Razafimanahaka, invite la population à bien se préparer à l’arrivée de ces saisons. « Nous exhortons chaque ménage à contrôler et à renforcer ses toitures, à contrôler les évacuations d’eau. L’inexistence d’évacuations d’eau peut entraîner un glissement de terrain », a-t-il prévenu, avant-hier. Jusqu’à hier, personne ne se préoccupait vraiment du mauvais temps et des dégâts qu’il pourrait provoquer. Il n’y a pas de travaux de construction de canalisation en cours, dans les fokontany les plus à risques.

Le glissement de terrain, l’affaissement des mûrs de soutènement, l’écroulement de maisons, sont des accidents fréquents dans la ville d’Antananarivo, à chaque saison des pluies. Il y a souvent des pertes en vies humaines dans ces accidents. En janvier 2022, par exemple, le glissement d’un parking à Ankadifotsy a fait six morts. D’autres glissements de terrain meurtrier ont fait neuf morts, à Tsimialonjafy et à Tsimbazaza, en 2019. D’autres accidents mortels ont eu lieu. Le colonel Tiana

Razafimanahaka souligne que les sapeurs-pompiers sont prêts à faire face aux prochaines saisons des pluies. Ils sont équipés de nouveaux matériels et bénéficient de renforcement de capacités.