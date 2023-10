MORONDAVA – Incendie meurtrier dans un bâtiment administratif

Embrasement dramatique dans l’agglomération centrale de Morondava. Un bâtiment a été la proie des flammes et un mort et deux blessés sont à déplorer. Le drame s’est produit avant-hier, une construction comportant onze pièces a été complètement dévastée par les flammes. Le premier niveau, occupé par le directeur régional de la Santé publique de Menabe, a été quasiment anéanti. Piégé dans l’étage en feu, le père du haut fonctionnaire n’a pas survécu, tandis que son épouse ainsi qu’une troisième personne sont blessées. Âgé de quatre-vingt-sept ans, le défunt a eu du mal à s’échapper de la maison en train d’être dévorée par les flammes. En dessous, le bureau du médecin chef du district de Morondava a également été détruit par l’embrasement. Du matériel informatique tels qu’un ordinateur et une imprimante ont été calcinés. Des outillages fraîchement acquis par donation de partenaires sont également partis en fumée.

Réduits en cendres dans les locaux ravagés, des dossiers ont été détruits. La cause de l’incendie n’a pas encore été communiquée. Les personnes présentes sur les lieux estiment, pour leur part, qu’un problème se serait produit au niveau du compteur et qu’un court-circuit pourrait bien avoir été la cause.

Riverains impuissants

En tout cas, des enquêteurs se sont rendus sur les lieux. Ils travaillent d’arrache-pied sur le sinistre, de sorte à identifier ce qui pourrait être à l’origine de l’incendie.

L’embrasement a éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi. De visu, il s’est déclaré dans une pièce au premier étage, pour ensuite se répandre à une vitesse folle sur tout le bâtiment. En un éclair, la situation semblait déjà hors de contrôle, à tel point que les riverains semblaient impuissants face aux flammes déchaînées. La mobilisation citoyenne conduite pour tenter de circonscrire l’incendie dès le début n’a pas permis de maîtriser la situation et de limiter les dégâts. Les victimes ont, en revanche, presque tout perdu dans ce sinistre. Très peu de bien a pu être sauvé.