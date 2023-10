IMERINTSIATOSIKA – Elle tue son bébé dans une fosse d’aisances

Une femme est enfermée à la brigade de la gendarmerie d’Imerintsiatosika, depuis mercredi soir. Elle est soupçonnée d’avoir tué son bébé, à cause d’un conflit conjugal.

Un autre crime qui dépasse l’entendement. À Miakadaza à Imerintsiatosika, un bébé, une petite fille de deux mois, était porté disparu depuis dimanche. Son corps sans vie a été découvert dans la fosse d’aisances de la famille, mercredi soir. Elle a été victime d’un infanticide, imputé à sa propre mère.

« Là, je suis en route pour la brigade afin de m’informer sur ce qui s’est passé. Je vis à la campagne et il faut absolument que j’y aille », explique Njakaniaina Fanomezantsoa, le grand-père du bébé, joint par téléphone, hier.

Jetée vivante

Le jour de la disparition de la pauvre innocente, seules sa mère et elle se trouvaient à la maison. Sa maman a inventé qu’elle faisait ses besoins et l’a laissée dormir au rez-de-chaussée. En revenant, selon ses dires, elle ne l’a plus trouvée. Elle a argué qu’on l’a volée pendant qu’elle était au water closet. Elle n’a pas prévenu le voisinage. Elle a attendu son mari qui est rentré des heures plus tard. C’est lui qui a avisé les gendarmes et le « fokonolona ».

Un appel à témoin a été partagé sur les réseaux sociaux. La famille a reçu un message dans sa boîte, selon lequel le bébé a été volé par une femme, puis, une autre femme l’a emmené avec elle à Toliara. Tout cela n’était qu’une tromperie. Les voisins ont eu du mal à croire ce que la mère du bébé a raconté. « La maison est bien clôturée et pourquoi le chien n’a-t-il pas aboyé une seule fois si quelqu’un y était réellement entré et a pris l’enfant ? », se demandent-ils. La femme a quitté le village pour se réfugier chez sa mère, à Antongona. L’étau s’est resserré autour d’elle quand les gendarmes ont terminé l’enquête des autres personnes soupçonnées. Elle a été capturée. Durant son interrogatoire, elle a avoué qu’elle avait jeté vivante sa fille dans la fosse d’aisances. Le nourrisson y a été retrouvé. Malheureusement, il était déjà mort.

Le mobile du crime résiderait dans un conflit conjugal. Les parents de la victime se sont séparés pendant quelques mois. Ils se sont rejoints tout récemment. Certains supposent que, finalement, leurs problèmes ne sont pas encore résolus, amenant la mère à commettre l’irréparable.