FRANCOPHONIE – Évaluation des projets réalisés à Mahajanga

Visite d’évaluation des activités de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Mahajanga. C’était ce qui a marqué le passage de Léonard Émile Ognimba, ambassadeur représentant de l’OIF, le 24 octobre. Ce déplacement a permis d’évaluer et de suivre les projets réalisés par l’organisation à Mahajanga. Les deux projets, inclus dans la coopération de l’OIF à Mahajanga, sont, primo, le D-clic. Il permet de former les jeunes aux métiers du numérique pour les préparer à s’orienter vers le monde du travail. Secundo, un soutien financier a été mis en place par le secrétaire général de l’OIF, pour permettre aux femmes vulnérables de devenir indépendantes en leur assurant une formation. À Mahajanga, une assistance aux femmes en « gynécologie obstétricale » a été réalisée dans les centres de santé de base. Une formation a été aussi dispensée aux travailleurs afin qu’ils puissent bénéficier d’un traitement approprié. « Notre but est surtout de développer la coopération avec la région Boeny », précise l’ambassadeur de l’OIF. « La population de Maha­janga est très jeune. La recherche d’un emploi est un problème pour les hommes afin de subvenir aux besoins de leur famille respective. La région Boeny s’est ainsi concentrée sur la politique de l’exode urbain. Plusieurs rencontres avec les jeunes ont été organisées. La plupart d’entre eux sont prêts et de nombreuses activités réalisées par la région sont disponibles. Un échange avec les jeunes a été initié. Ce, pour souligner l’importance de l’exode urbain, un des facteurs porteurs du développement économique », explique le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga. La coopération de l’OIF avec l’École du monde à Besely, l’ouverture du marché entre Mahajanga et Mayotte pour permettre aux jeunes d’exporter leurs produits, ainsi que la mise en place du prochain « laboratoire » à Tsaramandroso RN4 pour accueillir les immigrés du Sud, ont été évoqués durant la rencontre entre le gouverneur et le représentant de l’OIF. Ce dernier a promis de se pencher sur la réalisation de ces thèmes stratégiques présentés par le gouverneur. Surtout l’exode rural.