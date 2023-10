FOOTBALL – MONDIAL 2026 – Les Barea débutent face aux Black Stars

Les Barea joueront à l’extérieur leur premier match comptant pour les éliminatoires à la Coupe du monde. Ils affronteront les Black Stars du Ghana dans trois semaines.

La date de la première journée publiée hier. Les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 se joueront entre le 13 et le 21 novembre. Le premier match des Barea aura lieu dans trois semaines, plus précisément dans vingt-deux jours à l’extérieur.

Madagascar débutera contre le Ghana, le 17 novembre à 16 heures, heure locale, soit à 19 heures, heure malgache, au stade Baba Yara à Kumasi.

Après les deux matchs amicaux contre la Mauritanie, le 14 octobre, et contre le Bénin, le 17 octobre, au Maroc, le sélectionneur Romuald Rakotondrabe est en France depuis plus d’une semaine, afin de rencontrer et de convaincre les expatriés qui pourront former la sélection. Il devrait être de retour au pays, normalement le 2 novembre. «Le regroupement ne se déroulera probablement pas au pays… et le nombre des expatriés verra sûrement une hausse considérable», a déjà mentionné le coach Roro.

Le Ghana est l’un des favoris du groupe I, classé 60e mondial et compte quatre titres de la Can (1963, 65, 78, 82). Les Black Stars ont joué quatre Coupes du monde et ont décroché la médaille de bronze des Jeux olympiques en 1992. Au plus tard dans quatre jours, les Barea feront le déplacement pour affronter les Sao tchadiens chez eux, comptant pour la deuxième journée. La date du match reste encore à déterminer, au plus tard, le 21 novembre. Le Tchad vient de grimper de deux marches au nouveau classement Fifa et se trouve au 179e rang.

Neuf ou dix tickets

Les troisième et quatrième journée auront lieu dans sept mois, du 3 au 11 juin 2024. Madagascar recevra les Comores, puis le Mali. Les Comores, classés 128e mondial, viennent d’effectuer un parcours impressionnant en atteignant les huitièmes de la dernière Can au Cameroun. Le Mali, 47e au classement Fifa, est l’autre grosse pointure du groupe. Il compte douze phases finales de la Can, vice-champion en 1972, et a déjà joué les quarts de finale des Jeux olympiques en 2004.

La cinquième et la sixième journée se tiendront entre le 17 et le 25 mars 2025. Les Barea retrouveront les Fauves centrafricains en match aller, à l’extérieur, puis jouera à domicile pour le match retour contre le Ghana, comptant pour la sixième journée. S’enchainent, par la suite, les autres matchs retour qui s’étaleront jusqu’en octobre 2025.

Pour cette édition élargie, le continent africain bénéficiera d’un nombre de places accru. Au lieu de cinq places auparavant, neuf ou dix tickets seront en jeu aux matchs de barrages Caf puis ceux de la Fifa. La phase finale de la Coupe du monde se tiendra aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.