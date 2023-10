FARA RAHOELIARIVAHY (Présidente de l’Ordre des Architectes Malagasy) – « Les architectes contribuent au développement du pays»

L’Express de Madagascar : Bonjour, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le rôle de l’architecte dans nos territoires, nos villes et nos quartiers ?

Bonjour, bien sûr. Tout d’abord, je tiens à souligner que l’Ordre des Architectes Malagasy fête cette année ses 30 ans d’existence. Les architectes jouent un rôle vital dans le développement et l’aménagement de nos territoires. Ils sont responsables de la conception des bâtiments, des espaces publics, et de la planification urbaine. Ils veillent à ce que nos villes et quartiers soient fonctionnels, esthétiques, durables, et surtout, qu’ils respectent les budgets de leurs clients. Avec le nouveau conseil, nous œuvrons pour l’avenir et le patrimoine que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants.

Pourquoi est-il important de faire appel à des architectes ?

Les 30 ans d’expérience de l’Ordre des Architectes Malagasy démontrent notre engagement à créer des environnements urbains de qualité. Les architectes sont des experts en gestion de coûts, en plus de leurs compétences en design. Ils s’adaptent aux budgets de leurs clients, en proposant des solutions créatives pour maximiser l’efficacité des ressources. En réalité, faire appel à un architecte peut économiser de l’argent à long terme en évitant des erreurs coûteuses et en optimisant la performance énergétique des bâtiments.

Comment les architectes concilient-ils la création de valeur économique, la préservation l’environnement, la maîtrise des coûts ?

Les architectes sont des facilitateurs de projets durables. Ils conçoivent des bâtiments écoénergétiques et utilisent des matériaux durables pour réduire les coûts de fonctionnement à long terme, tout en minimisant l’impact environnemental. Leur expertise en gestion de coûts garantit que les projets demeurent dans les limites budgétaires tout en favorisant la durabilité.

Quel message souhaitez-vous faire passer aux acteurs de la construction et aux décideurs politiques ?

Mon message serait de reconnaître la valeur des architectes dans la réalisation de projets de construction réussis, tout en respectant les budgets et en préservant l’avenir et le patrimoine que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants. Les architectes s’adaptent aux besoins de leurs clients, tout en optimisant les coûts à long terme. En investissant dans l’architecture et en collaborant avec les architectes, nous pouvons contribuer de manière significative au développement économique de notre pays, tout en offrant des avantages tangibles à nos clients et en préservant notre environnement.