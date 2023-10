ENVIRONNEMENT – Le taux de déforestation dans les aires protégées en baisse

Une réussite. Une baisse du taux de déforestation dans les aires protégées est annoncée pour cette année. Le fonds mondial pour la nature (WWF) a rapporté un taux amélioré de la déforestation par rapport à l’année précédente (2022) concernant la zone du Corridor Marojejy Anjanaharibe Sud Tsaratanana. Cette zone est appelée le COMATSA depuis sa création en 2015 et connaît chaque année un taux de déforestation dévastatrice. Par contre, pour cette année 2023, le chiffre est rassurant. « Une analyse de la déforestation réalisée en 2023 dans la zone du COMATSA révèle une réduction de la déforestation de 23 % entre 2022 et 2023, soit de 2.450 hectares de surface déforestée en 2022 à 1.747 hectares en 2023 », rapporte le WWF vers la fin de l’analyse. Cette diminution résulte, selon encore cette institution, principalement d’une réduction des feux et de la culture itinérante sur brûlis.

Beaucoup d’actions ont été entreprises dans l’optique de réduire la déforestation pour cette année. Principalement des actions de sensibilisation ou encore la pose de plaques de signalisation à l’entrée des zones protégées ainsi que la mise en place de patrouilles mixtes (communautés, OSC, DREDD). Le WWF note que tout cela a contribué à éviter la propagation des feux dans les zones protégées. Alors que le COMATSA abrite des écosystèmes terrestres exceptionnels et s’étend sur 318.087 hectares, les activités de conservation de cette aire protégée sont essentielles pour la viabilité de ses écosystèmes et des espèces qu’elle abrite ainsi qu’à la diversification des sources de revenus des communautés.

Le Tatakafo

La vigilance est de mise. À part ces activités pour préserver la forêt dans cette aire protégée, il existe également le « tatakafo ». Celui-ci consiste à délimiter les surfaces destinées à l’agriculture et permet ainsi de restreindre les feux liés à la culture itinérante sur brûlis. « À la mise en place des « tatakafo » s’ajoutent les sensibilisations systématiques effectuées par les équipes de terrain du WWF », rajoute encore le WWF dans son rapport.

Madagascar entre progressivement dans la « saison des feux » entre septembre et décembre lorsque feux de brousse, défrichements et pratiques agricoles telles que le « tavy » sont massivement pratiqués. Il reste beaucoup d’activités à faire pour espérer atteindre la réduction en grande quantité de la déforestation. Auprès des communautés, le « dina » est encore appliqué dans cette cause. Ce règlement vise à sanctionner les actes qui menacent les ressources naturelles. Combattre le feu est une urgence pour toutes les communautés vivant près des aires protégées et pour préserver l’environnement des menaces qui planent sur celui-ci.