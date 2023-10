DEMI-FINALES N1A HOMMES – Le COSPN favori pour le titre

Le championnat national N1A hommes entre dans la dernière ligne droite de la compétition, avec les deux matches de demi-finales qui se joueront ce samedi à partir de 16 heures au Palais des sports Mahamasina.

Après la phase éliminatoire de l’élite 8 qui a débuté le 19 octobre, il ne reste plus que quatre équipes, l’Ascut d’Atsinanana, la GNBC d’Analamanga, le Cospn d’Analamanga et le TGBC de Betsiboka. Les matches de la dernière journée, joués hier, ont chamboulé tous les pronostics qui ont misé sur une finale cent pour cent Analamanga, entre le Club omnisport de la Police nationale et le Club de basketball de la Gendarmerie nationale.

Suivant le dernier classement donné par la Fédération malgache de basketball hier, en fin de soirée, l’Ascut d’Atsinanana, qui a occupé la première place, affrontera le TGBC de Betsiboka à 16 heures, tandis que la GNBC, deuxième du classement, affrontera COSPN, samedi, à partir de 18 heures.

Pour le Cospn, ce championnat national est une priorité absolue car l’objectif est de garder le titre acquis l’année passée. En outre, il sert à préparer l’Élite 16 qui se jouera en Afrique du Sud, du 14 au 19 novembre.

L’arrivée de la nouvelle recrue américaine, Samuel Adwunmi, et la présence de Bishop Michael Coulter ont apporté quelque chose de positif à l’équipe de la Police nationale qui se concentre pour le moment sur le championnat national. « Nous avons fini le match plutôt bien ce jour (hier) comme nous le voulions. Samuel Adwunmi qui va nous aider pour le « Road to BAL» a montré tout son talent. C’est un joueur polyvalent et très complet, en provenance des États-Unis et qui a pris ses marques au sein de l’équipe. Pour chercher le titre final, il faut battre tout le monde sans faire de calcul », confie Julien Chaignot, head coach de COSPN.

Calendrier des demi-finales

16 heures : Ascut d’Atsinanana contre TGBC de Betsiboka

18 heures : GNBC d’Analamanga contre COSPN d’Analamanga