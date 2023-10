COOPÉRATION – L’Allemagne suit la présidentielle du 16 novembre

Une réponse attendue face à la tension politique persistante . Elle est venue de Michael Häusler, ambassadeur d’Allemagne à Madagascar, lors de la célébration de l’unification allemande, hier, à la Villa Berlin d’Ambohimiandra.

« Comme toute la communauté internationale, partenaire et amie de Madagascar, l’Allemagne suit la préparation des élections présidentielles du 16 novembre avec beaucoup d’attention. La position de l’Allemagne est claire sur ces élections : ni ingérence ,ni indifférence. C’est au peuple malgache de choisir leur Président. J’encourage toutes les parties prenantes du processus électoral à résoudre leurs différends par le dialogue, et de manière pacifique, en vue de renforcer la confiance. En tant que membre de la communauté internationale, partenaire et ami de Madagascar, j’exprime le souhait que ces élections soient crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Avec des résultats acceptés par tous », a-t-il soutenu dans son discours intitulé « Seul le mot prononcé fait foi ».

Représentant le gouvernement collégial, la ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla, a annoncé la venue prochaine de missions d’observation des élections sous l’égide de l’Union africaine, la SADC et le COMESA, suivant les règles de subsidiarité géographique.

Cette cérémonie a été marquée par la présence des présidents des deux Chambres du Parlement, Richard Ravalomanana pour le Sénat et Christine Razanamahasoa du côté de l’Assemblée Nationale . Les ministres Sophie Ratsiraka, Artisanat et métiers et Valéry Ramonjavelo, Transports et météorologie, ont honoré de leur présence cette fête allemande décalée à cause d’une opération urgente à l’hôpital de Berlin, suivie d’une période de convalescence de l’hôte des lieux.