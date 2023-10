COLLECTIF DES CANDIDATS – Les Forces de l’ordre dispersent la foule

Les blancs sont encore, une fois de plus, venus en masse pour soutenir les candidats membres du collectif, hier lors de la marche pacifique. Si la manifestation devait commencer du coté du Motel Anosy, les organisateurs ont finalement décidé de le débuter à Anosibe à cause des éléments des Forces de l’ordre qui sont arrivés en nombre avant même l’arrivé des candidats à Anosy. Vers 11 heures 30, la marche pacifique débute avec les députés du « Tiako i Madagasikara » en première ligne, avec les musiciens ambulants (Bapampa), suivis des manifestants toujours vêtus de blanc. Les candidats débarquent du coté du marché d’Anosibe et descendent immédiatement de leurs véhicules respectifs pour rejoindre la foule qui les acclament. Les éléments des Forces de l’ordre s’éclipsent au début de la marche et les manifestants ont pu marcher tranquillement vers Namontana où les candidats ont voulu faire leurs discours comme d’habitude. Mais rien ne se passe comme prévu. Vers 13 heures 30, Marc Ravalomanana prend la parole en premier mais il n’a pas de micro et la foule présente avait du mal à l’entendre. Dans son allocution, le patron du TIM déclare qu’il n’y a pas de sonorisation ni de micro. Il a ensuite passé la parole à Rolland Ratsiraka, président du « Malagasy tonga saina » et au beau milieu de son discours, un micro arrive et il redonne la parole au candidat numéro cinq.

Les absents

Cependant, au moment où Marc Ravalomanana s’apprête à donner la parole à un de ses compagnons, les Forces de l’ordre débarquent en nombre du coté de Soanierana pour disperser la foule et le discours est interrompu. Les autres membres du collectif n’ont donc pas eu l’occasion de s’exprimer vu que la foule est dispersée et la manifestation tourne court. Les absences de Hajo Andrianainarivelo, candidat numéro deux et patron du « Malagasy miara-miainga » et de Tahina Razafinjoelina, président du « Firaisankinan’ny tia tanindrazana », candidat numéro un, sont remarqués lors de la marche pacifique d’hier. Pourtant, ils figurent parmi les candidats les plus réguliers lors des meetings journaliers du collectif des candidats. Pour sa part, des rumeurs circulent sur le fait que Tahina Razafinjoelina va bientôt partir en campagne électorale et va donc quitter ses partenaires candidats. Si cela s’avère vérifié, le collectif des candidats est amputé de deux membres imminent en l’espace de quelques jours avec le départ en campagne de Siteny Randrianasoloniaiko la semaine dernière.