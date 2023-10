CLASSEMENT FIFA – Madagascar stagne à la 108e place

À deux reprises, le classement de Madagascar reste inchangé. La Fifa a publié, hier, le nouveau classement un mois après la précédente actualisation. Madagascar stagne à la 108e place. Lors de la précédente publication du 21 septembre, la Grande ile a déjà occupé le même rang, et 107e, lors de la publication en date du 20 juillet. Les derniers matches officiels des Barea datent du mois de septembre avec des résultats sans victoire ni défaite contre le Ghana et l’Angola, comptant pour la cinquième et la sixième journée des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des nations 2023. Ce classement verra sûrement un changement après les prochains matchs contre le Ghana et le Tchad à la mi-novembre, comptant pour la première et la deuxième journée des éliminatoires à la Coupe du monde 2026.

Concernant justement les classements des nations dans le groupe de Madagascar, le Mali grimpe de deux marches et occupe la 47e place et le Ghana conserve, pour sa part, le 60e rang. La République centrafricaine et les Comores occupent la 127e et la 128e place. Le Tchad a, lui aussi, fait un petit bond (179e).

Sur le continent africain, le Maroc reste le leader (13e), talonné par le Sénégal (20e), suivis par la Tunisie (32e), l’Algérie (33e) et l’Égypte 35e). Dans l’océan Indien, les Comores se trouvent en seconde position (128e), suivis par les Maldives (161e), Maurice (177e) et les Seychelles (196e).