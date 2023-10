CHAMPIONNATS SCOLAIRES – Compétition de sélection en vue du Sommet panafricain

Dans le cadre du programme de la Confédération africaine de football (Caf), la Fédération Malgache de Football organisera, à partir de ce week-end, les championnats nationaux scolaires, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Jeunesse et des sports. Cette compétition d’envergure nationale, qui s’étalera du 28 octobre au 2 novembre, servira de détection et de sélection de jeunes footballeurs qui formeront les sélections nationales, en vue des compétitions panafricaines ou l’African school championships.

Trois catégories sont concernées, à savoir les U15 garçons et filles ainsi que les U13 garçons. Huit directions régionales de l’Éducation nationale (Dren) seront représentées à savoir Alaotra-Mangoro, Amoron’i Mania, Atsinanana, Atsimo-Andrefana, Betsiboka, Boeny, Fitovinany et Itasy. Chaque Dren aura trois écoles pour la représenter dans des catégories différentes.

Deux sites abriteront la joute nationale. Les matches des U15 garçons se dérouleront à Mahamasina, tandis que ceux des U13 garçons et U15 filles auront lieu à Ankadivoribe. Les équipes nationales malgaches U15 vont encore disputer la phase de la zone Cosafa en décembre, si la sélection U13 jouera directement

la phase continentale. Le pays hôte reste encore à déterminer.