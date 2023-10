CENTRES COMMERCIAUX – La facilité de crédit pour différents consommables séduit

Il est neuf heures et demie du matin quand une longue file commence à se former devant l’entrée du nouveau magasin Cosmos à Tanjombato. Ces gens, issus des quatre coins de la ville se sont dépêchés sur les lieux spécialement, à l’occasion de l’ouverture de ce nouveau magasin où il y a des offres spéciales. Viviane, mère de famille, la quarantaine, vient spécialement pour découvrir les gammes de produits électroménagers pour garnir sa cuisine. « Je viens de Mahamasina pour découvrir les offres de ce nouveau magasin Cosmos, forcément il y aura une promotion, ils ont aussi un service de vente à crédit qui pourrait faciliter les achats des clients », confie-t-elle, avant de retourner au rayon des produits électroménagers.

Effectivement, pour cette journée d’inauguration où le magasin a commencé à ouvrir ses stores, les responsables ont mis le paquet. La vente à crédit, Cosmos l’utilise comme stratégie de développement. « La clientèle a droit à un service de vente à crédit allant jusqu’à trente mois. Notre premier objectif est de faire en sorte de satisfaire au mieux les clients par les produits appropriés, à des prix abordables avec des services qui sont uniques à Cosmos », explique un responsable magasin.

Promotion

Meubles, téléphonie, toutes sortes d’outils de décoration d’intérieur, ainsi que d’autres multitudes de produits sont à découvrir. Il s’agit du dix-huitième magasin Cosmos qui vient d’ouvrir ses portes au grand public. À cette occasion, les responsables n’ont pas lésiné sur les moyens avec une promotion allant jusqu’à 80% pour les meubles. Une offre qui n’est pas passée inaperçue chez les visiteurs à l’occasion de la première journée d’ouverture du magasin à Tanjombato. Ils ont commencé à investir les rayons à peine les stores relevés, s’empressant de consulter les étiquettes des prix et sillonnant les allées du nouveau Magasin. C’est Antananarivo qui concentre le plus de magasins avec huit centres commerciaux de la même enseigne. Les responsables confient suivre une politique de proximité, par l’espace et par les produits qu’ils proposent à la clientèle.