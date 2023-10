Carlos rejoint Fosa Juniors FC

Le club champion national en titre, Fosa Juniors FC est en train de tester des nouveaux joueurs dans l’objectif de viser un doublé et décrocher la coupe de Madagascar. Le Barea et attaquant du CFFA, Carlos Ravelomanantsoa a rejoint et évolue désormais sous le maillot des Félins majungais aux côtés de ses coéquipiers Barea Jean Yves, Tsiry, Donga, Dax,… Quatre sur dix joueurs testés durant les deux jours de reprise de l’entrainement sont retenus, entre autres Christian «Voay», latéral gauche de l’Uscafoot. Le défenseur du Disciples FC et Barea JIOI, Nantenaina Andy Rakotondrajoa, y est aussi attendu dans les prochains jours.