CAMPAGNE ÉLECTORALE – Rajoelina se penche sur les couches défavorisées

Le candidat Andry Rajoelina enchaîne les meetings de campagne. Hier, il a tenu deux réunions électorales à Itaosy et Tanjombato.

Dorénavant, vous ne serez plus considérés comme des faire-valoir électoraux. Vous ne serez plus de simples spectateurs. Dorénavant, vous serez, avec moi, des acteurs du développement de Madagascar”. C’est le message essentiel de la journée de campagne électorale du candidat Andry Rajoelina, hier.

Maintenant le cap vers l’élection du 16 novembre, le candidat numéro 3 a enchaîné deux meetings électoraux sur le terrain d’Ambohimamory-Itaosy et celui de Tongarivo-Tanjombato. Cette fois-ci, il a mis l’accent sur sa volonté “d’impliquer tous les citoyens dans le développement du pays”, qu’importe son statut social. “Il n’y aura plus de laissé-pour-compte”, affirme-t-il alors.

Notons que son premier mandat n’a pas été sans embûche, surtout à cause de la crise sanitaire et des aléas climatiques, Andry Rajoelina soutient, cependant, que son administration “s’est évertuée à soutenir les sinistrés et les plus vulnérables”. Une dynamique que celui qui ambitionne de rempiler pour une seconde pige à la présidence de la République compte maintenir, à l’entendre.

Pour ce faire, le candidat numéro 3 affirme que durant son premier quinquennat, Madagascar a acquis un fonds de la Banque mondiale afin de renforcer la politique d’appuis aux ménages vulnérables. Il annonce ainsi que “250 millions de dollars seront mis à disposition de Madagascar pour aider les plus vulnérables, dont ceux d’Atsimondrano”. Et enchaîne en déclarant, “les autres ne font que palabrer, tandis que nous, nous avons travaillé et avons des résultats concrets”.

Sur sa lancée, Andry Rajoelina a glissé un tacle envers ses concurrents, en indiquant, “ils n’ont pas de programme. Leur seul programme consiste à me dénigrer”. À entendre les discours du candidat numéro 3 à Itaosy et Tanjombato, hier, son idée que tous les citoyens soient des acteurs du développement s’adresse, particulièrement, à la masse vulnérable. Outre les appuis étatiques, il s’agit surtout d’impliquer la population active dans l’essor économique du pays. Ceci par la création d’emplois.

Raz-de-marée électoral

“Nous avons déjà commencé et nous allons continuer sur notre lancée pour l’industrialisation du pays et la création d’emplois. J’y parviendrai. Vous en êtes témoins, je tiens mes engagements”, scande le candidat Rajoelina. L’autre portée du message qu’il a lancé à Antananarivo Atsimondrano est, vraisemblablement, la responsabilité politique. Afin que chaque citoyen, quel que soit son statut social, puisse affirmer son choix politique et l’orientation de la politique de développement du pays.

“Ce que nous devons faire pour changer ensemble l’histoire du pays est d’aller voter le 16 novembre”, lance Andry Rajoelina. Un appel qui n’est pas anodin, vu que des cent dix-neuf districts, celui d’Antananarivo Atsimondrano est celui qui compte le plus grand nombre d’électeurs. Aussi, le candidat numéro 3 ajoute, “qu’importe qui refuse de s’engager dans la course. Nous, nous avançons et nous allons démontrer la réelle aspiration de la population par un raz-de-marée électoral”.

Ce clin d’œil du candidat Rajoelina à la population ayant un revenu modeste n’est pas fortuit non plus. Elle constitue la majorité des citoyens, mais aussi, dans la bataille politique menée par le collectif des candidats, certains orateurs ont vilipendé leur statut social. “J’estime que chaque citoyen mérite d’être considéré en toute équité, qu’importe son statut social”, assène ainsi le porte-étendard des Oranges. Il prend l’exemple de l’accès à la propriété foncière et immobilière.

Le projet titre vert lancé durant son premier quinquennat. Le programme d’accès à la propriété immobilière qui consiste à permettre aux ménages à revenu modeste de s’acheter un terrain et d’y construire une maison, comme celui à Ambatofotsy-Tsiafahy. Ce sont les exemples mis en avant par Andry Rajoelina pour souligner son idée d’équité dans la considération et l’amélioration des conditions de vie de chaque citoyen.

De prime abord, le candidat Rajoelina prédit le raz-de-marée électoral en sa faveur en s’appuyant sur “le lien” qu’il a tissé lors de ses actions en soutien aux ménages vulnérables. “Plus de deux millions neuf-cent mille citoyens ont bénéficié des appuis sociaux. Je suis conscient du lien fort qui nous unit. Nous allons le démontrer en votant pour la continuité du travail. Je suis confiant de gagner dès le premier tour, puisque la population sait qui travaille pour elle, qui fait de son bien-être une priorité”, affirme Andry Rajoelina.