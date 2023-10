BASKETBALl – N1A DAMES – MB2All se dirige vers un nouveau sacre

Après cumul des points des phases 1 et 2, les huit équipes les mieux classées joueront les quarts de finale ce jour. MB2All semble inatteignable pour aller jusqu’au bout.

Les choses sérieuses vont commencer ce jour, par les quarts de finale du championnat Madagascar de basketball N1A dames, à partir de 11h30, au Palais des sports de Mahamasina. Les huit équi pes qui ont totalisé les plus de points sur les dix équipes participantes, joueront banco pour aller jusqu’au bout.

Invaincues depuis neuf matches et totalisant 18 points, avec une goal différence de 306 points, les joueuses de MB2All à ossature de l’équipe nationale malgache féminine de 3×3 et de 5×5, telles Christiane Jaofera, Muriel Hajanirina, Sydonie Marie Erica, Miora et Rasoa sont sûres de leurs forces. Affronter les basketteuses de Serasera du Vakinankaratra (classé huitième avec ses 11 points acquis en deux victoires et sept défaites), ce jour, à partir de 11h30, semble une mission facile pour elles.

Leurs points forts sont qu’elles se connaissent du bout des doigts et jouent à l’aveuglette dans la plupart des combinaisons. « Sans sous-estimer n’importe quelle équipe, il faut aborder le match en toute confiance et avec respect, car chaque équipe s’est bien préparée pour arriver à ce stade. Nous sommes prêts pour chercher, pour la énième fois, le titre final », confie Ndranto Rakotonanahary. TGBC de Betsiboka, classé deuxième avec ses 16 points acquis en sept victoires et deux défaites, affronte à partir de 13h30, le septième du classement, Fandrasa de Haute-Matsiatra (12 points, 3 victoires et 6 défaites). Mieux armées et bien renforcées cette année, les protégées de Prisca Razananirina, coach de TGBC, est un sacré client qu’il ne faut pas prendre à la légère.

Avantage psychologique

« Notre objectif est d’intégrer le dernier carré. Nous avons des joueuses capables de faire la différence à tout moment et, pour atteindre notre objectif, il faut passer par la victoire », confie Prisca Razananirina.

Les matches les plus équilibrés des quarts de finale entre filles, seront l’entrée en lice de GNBC d’Analamanga contre l’Ascut d’Atsinanana à 17h30 et l’affrontement entre les natives du Vakinankaratra JEA et Ankaratra à 15 h30. La GNBC d’Analamanga, troisième du classement avec ses 16 points, acquis en sept victoires et deux défaites, pour une goal différence négatif de -4, emmenée par Chine (Rondro Emeranchine), membre de l’Ankoay 3×3, semble avoir un léger avantage sur son adversaire du jour, l’Ascut qui a gagné 13 points avec ses quatre victoires et cinq défaites pour une goal différence négatif de -133 points.

Dans la confrontation entre JEA, quatrième du classement avec ses 15 points (six victoires et trois défaites, +31 points de goal différence) et Ankaratra (14 points, cinq victoires, quatre défaites, +22 de goal différence), les joueuses de l’Ankaratra monteront sur le terrain avec un léger avantage psychologique en tant que vice-championnes de Madagascar 2022. Mais la réalité sur le terrain est tout autre.