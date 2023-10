Andry Rajoelina : Champion des valeurs

Les candidats de l’opposition sont jaloux du succès d’Andry Rajoelina. Ils sont contrariés parce que le candidat N°3 attire des foules de plus en plus denses et enthousiastes lors de ses déplacements. Ils savent qu’ils n’auront aucune chance face à lui à l’issue du premier tour du scrutin.

Si les meetings d’Andry Rajoelina font un carton plein, c’est parce que sa notoriété le précède. Cette réputation n’est pas fondée exclusivement sur une communication bien maîtrisée. Elle s’appuie sur la réalisation de nombreux projets structurants dans toutes les régions de la Grande Ile. Les tâches accomplies lui ont valu la gratitude de nos compatriotes de tous les bords politiques.

Toutefois, les Velirano réalisés et en-cours n’expliquent pas à eux seuls la popularité d’Andry Rajoelina. Celui-ci n’est pas seulement le recordman des réalisations, il est également le champion des valeurs.

Les valeurs qui sont chères à Andry Rajoelina sont le patriotisme, l’intégrité, le pacifisme, la liberté, le courage, l’autorité, l’humilité, la justice, la famille, l’éducation, le respect de la parole donnée, le sens de l’écoute, le progrès social, la promotion de la femme, la protection de l’enfance, le souci de l’intérêt général, la compassion et la générosité envers les pauvres, sans oublier l’amour de Dieu.

par William Rainisoa