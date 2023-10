AMBOHIBAO – L’alcool provoque un accident

Deux hommes, roulant en double montée sur un scooter, ont frôlé la mort, sur la route nationale 4, près d’une station-service, à Ambohibao, mercredi vers 22h10. Ils ont bu plus que de raison, d’après un rapport tiré du constat de la gendarmerie.

Alertés, les gendarmes ont rallié les lieux. À leur arrivée, ils ont découvert deux hommes allongés sur le sol. L’un, âgé de 32 ans, toujours sous l’effet de l’ébriété, était en train de délirer. Ses blessures ont été jugées plus ou moins graves, au niveau de son front et de son nez. L’autre, 28 ans, a été le plus touché. Il s’est cassé la jambe droite et a perdu connaissance.

En fait, ils sont partis dans le décor et ont percuté de plein fouet un mur en béton. Conduite en état d’ivresse et excès de vitesse se sont mêlés pour causer le drame qui a failli leur coûter la vie. Les gendarmes les ont transportés au service des urgences du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona. La moto a été entièrement endommagée. En attendant, elle a été gardée dans les locaux du poste avancé de la gendarmerie d’Antehiroka.