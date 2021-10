Toliara – Délestage continu dans toute la ville

Black-out. La ville de Toliara et ses quarante-et-un fokontany, ont été plongés dans le noir pendant près de quinze heures d’affilée. Dans l’après midi de lundi et jusqu’à 8h du matin mardi, c’était la panne générale de courant. Aucun communiqué de la Jirama Toliara n’a été diffusé pour annoncer cette coupure. Souvent due à des déplacements de poteaux pour cause de réaménagement routier ou pour des entretiens à la centrale d’Andranomena.

Le communiqué est publié sur sa page facebook, deux heures après le début de la coupure. « Pour cause d’humidité sur les isolateurs, ….le transfert du courant connait des perturbations…. Le sable emporté par le vent du sud ou « Tioka atimo » vient s’installer sur ces isolateurs et crée l’ « homopolaire » avec l’humidité, entrainant un déclenchement général » peut-on lire. La région entre en effet dans la période de chaleur estivale. Une coupure qui, pour la énième fois agace les quelques vingt cinq mille abonnés, las des divers « prétextes » de la Jirama. Les réelles raisons seraient le non-paiement des dus du fournisseur d’électricité de la Jirama Toliara ainsi que le non approvisionnement en fuel de la centrale thermique d’Andranomena. Une situation qui est d’ailleurs d’ampleur nationale.