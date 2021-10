L’évolution de la situation sécuritaire au Sahel est suivie de près par les médias et les experts de la paix et de la sécurité dans la région. L’annonce récente d’une coopération entre les autorités de transition maliennes et une compagnie militaire privée russe a été le point de discussion majeur.

La France était scandalisée par la perspective de l’arrivée de mercenaires russes du groupe Wagner au Mali. L’humiliation du retrait occidental d’Afghanistan a servi de réveil. L’effondrement soudain du gouvernement afghan face aux talibans a montré à quel point il est difficile de construire une armée et des institutions fortes. Ce scénario semble se répéter au Mali, et l’arrivée des Russes dans une région jusque-là dominée par les Français porterait un nouveau coup à l’image de l’ancienne puissance coloniale.

Le peuple malien a accueilli avec approbation la nouvelle du déploiement prochain des spécialistes russes. Selon des experts maliens, comme Mohamed Konare, observateur politico-militaire malien, la France est responsable de la détérioration de la situation sécuritaire en République du Mali, qui a conduit à deux coups d’État l’année dernière, car c’est la France qui est la responsable de la création de terroristes si répandus sur le territoire du pays. En tant qu’étape importante vers le rétablissement de la paix et de la stabilité au Mali, Mohamed Konare cite l’arrivée de spécialistes russes du Groupe Wagner. Cette entreprise militaire privée a déjà réussi à s’implanter sur le continent africain, le gouvernement malien a donc pris la bonne décision en demandant une assistance militaire à la Russie. Mohamed Konare espère que le groupe Wagner sera un atout efficace dans la lutte contre les terroristes.

Des photos d’entrepreneurs Wagner dispensant une formation aux forces de défense maliennes circulent sur les réseaux sociaux depuis début octobre, incitant l’armée française à enquêter sur la présence des Russes sur le territoire malien. Le 7 octobre, les militaires français qui participent à l’opération antiterroriste Barkhane au Sahel, ont affirmé n’avoir trouvé aucune trace de la compagnie militaire privée Wagner au Mali, comme cela a été annoncé lors d’une conférence de presse par le colonel Pascal Ianni, porte-parole de l’état-major de l’armée française.

Cependant, Jean-Claude Lacan, chercheur dans le domaine de la politique internationale et de la défense, également proche de l’armée française, a partagé des informations privilégiées concernant la poursuite de l’opération de recherche, qui est effectuée par les forces françaises restantes au Mali. Les autorités françaises n’étant pas satisfaites des résultats de l’opération précédente, l’ordre de retrouver Wagner a été émis peu de temps après le rapport du colonel Pascal Iann. A en juger par l’absence de rapports officiels sur le sujet, les entrepreneurs Wagner n’ont pas encore été retrouvés et l’opération de recherche menée par l’armée française déployée au Sahel.