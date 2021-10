Électricité pour tous – 40 millions de dollars de crédit pour les kits solaires

Une marge de progression à exploiter. Le taux d’accès à l’électricité à Madagascar est encore d’une faiblesse inquiétante. 16% de couver ture don t une grande partie dans les zones urbaines, laissant les bleds perdus dans l’obscurité la plus to tale. Accen tuan t davantage les difficultés économiques, les fractures sociales et devenant une source d’insécurité. Lors de la célébration de la Journée mondiale de l’énergie, le ministre de tutelle, Andry Ramaroson, a souligné que « la Jirama n’est pas seule dans les efforts à consentir pour augmenter ce taux. Afin d’atteindre les 40% à l’horizon 2023 ».

Parmi les options qui s’offrent, les kits solaires hors réseaux commencent à être adoptés par les foyers malgaches. Faciles à installer et à entretenir, cette solution bénéficie d’une ligne de crédit consistante de la part de la Banque mondiale. Un détour dans son stand à la Journée mondiale de l’Énergie du vendredi 22 octobre, au parking de l’hôtel Carlton à Anosy a permis d’en savoir davantage.

Il a été expliqué par ses responsables que « L’OMDF soutient les acteurs du marché désireux de démarrer et d’accroître la distribution des produits solaires certifiés par Lighting global/ Verasol à Madagascar. Sous forme d’un financement basé sur les résultats. Des crédits destinés aux entreprises et aux institutions financières ».

Sur le plan pratique, « il est piloté par le ministère de l’Énergie et des hydrocarbures, financé par la Banque mondiale à hauteur de 40 millions de dollars, géré par Bamboo capital partners, en partenariat avec la banque Société générale Madagascar ». Le Fonds vise à équiper 300 000 foyers sur un potentiel client de 2,5 à 5 millions de ménages sur la décennie selon la Banque mondiale. L’OMDF s’étale jusqu’en juin 2024.

La société Baobab+ Madagascar, qui a fêté ses cinq ans d’existence du cô té d’Ambodivonkely Ambohimanarina vendredi dernier, peut être cité comme exemple de réussite dans cette collaboration. Elle a eu le soutien financier d’OMDF. Et a pu vendre 110 000 kits solaires, touchant 120 000 foyers selon les explications de son directeur général Giulla Lenne Venance. Un bilan encourageant.