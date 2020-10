Toliara – Les eaux de pluies évacuées

La Cité du Soleil a connu ses premières pluies de la saison. Samedi, la pluie a été particulièrement battante dans l’après-midi et une partie de la nuit. Mais les eaux stagnantes constatées habituellement du côté du commissariat à Toliara centre ou encore au CEG Centre, du même qu’au bazar be, au lendemain des fortes pluies, ont disparu. Fini les eaux jusqu’aux genoux, lesquelles ont été particulièrement catastrophiques l’année dernière.

Les magies de cette année sont à mettre à l’actif des nouvelles infrastructures d’évacuation, mises en place par la commune urbaine de Toliara avec le projet PADEVE (Projet d’appui au développement des villes d’équilibre) financé par l’Agence française de développement. Une partie des travaux consiste à mettre en place des canaux d’évacuation, partant du commissariat de Toliara centre, jusqu’au jardin de la mer avec la mise en place d’un bassin phytobiologique qui écoulera les eaux vers la mer. « Les nouvelles infrastructures sont à l’épreuve et nous nous réjouissons du premier résultat. La ville ne patauge plus dans l’eau » se félicite l’adjoint au maire en charge de l’Urbanisme et de l’hygiène publique, Patrick Manasoa Andriamirify.

Les travaux sont indiqués être achevés à 85%. Le projet en totalité concerne la réhabilitation des ruelles d’Andakoro, la rue « Aide et Action », la rue Michel Canon, les travaux d’évacuation, le drain central, des quatre grands marchés et de l’avenue Baobab. La fin des travaux est annoncée pour 2021.