Stade d’Ambatondrazaka – Les travaux en cours de finition

La rénovation du stade Rasolonjatovo à Ambaton­drazaka, parmi les soixante-et-un «Kianja Manarapenitra » dans le Velirano numéro 13 du président de la Répu­blique, est en cours de finition après moins d’un an de travaux. Le gros œuvre est effectué à 80% selon le responsable de l’entreprise en charge des travaux, Fabien Ratsimisandoka.

La pose des tapis synthétiques s’est tenue au mois d’août. Le terrain et l’aire de jeu sont prêts à 98% selon toujours ce responsable. Il ne reste plus que l’installation des filets des buts.

L’extension de la tribune désormais d’une capacité de 1 000 places est effectuée à 87%. Les prochains travaux consistent à la peindre, poser les portes des différentes salles, installer les toits et les appareils sanitaires dans les toilettes hommes et dames ainsi que les deux vestiaires à gauche et à droite, et les deux salles pour les arbitres.