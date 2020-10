Omnisports – ASPT, une association multidisciplinaire

Revenons au mois d’août 2019, durant le tournoi de pétanque « Orange Kanety Be ». Il s’agissait d’une des premières compétitions organisées par l’Association Sportive Pour Tous. L’ASPT affichait alors sa spécialisation dans l’organisation événementielle sportive.

« L’association a été créée en 2019. On a débuté avec l’Orange Kanety Be. Initialement, nous organisons essentiellement des tournois dédiés aux amateurs ou aux entreprises. On ne se focalise pas uniquement sur la pétanque, mais on s’ouvre aussi sur d’autres sports », explique le fondateur, Dadah Robinson. « Notre association est multidisciplinaire. À titre d’exemple, on a aidé la fédération d’handisport durant la coupe des clubs cham­pions en handisport de l’océan Indien, pour les rencontres de pétanque et de basketball, en décembre 2019 », poursuit-il.

D’un autre côté, l’ASPT met également à disposition son soutien technique. Et ce, dans le cadre de l’aménagement d’infrastructures. Plu­sieurs entités ont bénéficié de cet appui dernièrement.

Kanety Be Quizz

« On aide les entités qui souhaitent construire de nouvelles infrastructures ou rénover d’anciennes installations. Par exemple, on a aidé une grande société pour son complexe sis à Ankadimbahoaka », poursuit Dadah Robinson.

Outre son caractère multidisciplinaire, l’ASPT œuvre dans différents domaines. Dernièrement, elle s’est aussi associée à l’opérateur téléphonique Orange, pour l’organisation du « Kanety Be Quizz » sur sa page Facebook.

Histoire d’animer et de divertir le grand public en attendant la levée de la suspension des activités sportives. L’association s’active sur plusieurs axes et elle concocte un projet de grande envergure pour 2021, quand la situation reviendra à la normale.

« On a un projet en gestation pour l’année prochaine, qui sera dévoilé d’ici peu. L’ASPT est ouverte pour collaborer avec toutes les fédérations. On peut également travailler avec les sociétés qui veulent organiser des événements sportifs à titre de loisirs », conclut le fondateur de l’association.