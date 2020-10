Natation – Jeux Olympiques : Michael et Murielle iront à Tokyo

Deux nageurs du club Saint Michel représenteront Madagascar aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Ils poursuivent leur préparation en Thaïlande.

FIN du sus­pense. Les deux na­geurs qui représenteront le pays aux XXXIIes Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet au 8 aout 2021) sont connus. La Fédé­ration malgache de natation vient de dévoiler les noms des deux nageurs bénéficiaires du wild card pour les JO en l’occurrence Michael Rasolonjatovo et Tiana Henintsoa Murielle Rabarijaona.

Ces nageurs du club Saint Michel sont depuis le début d’année en stage de haut niveau au centre de la Fédé­ration internationale de natation (Fina) en Thaïlande. «La fédération a envoyé au mois d’août les noms de nos deux porte-fanions aux Jeux olympiques de Tokyo » a souligné Naivo Razafindrafidy, membre de la direction technique nationale de la fédération.

Michael est l’actuel bénéficiaire de la bourse de la Fina au centre international de Thaïlande tandis que Murielle était, pour sa part, la boursière de la saison 2019, mais elle a décidé cette année de poursuivre son stage en terre thaïlandaise, à son propre frais. «Ces deux nageurs sont actuellement les mieux classés du pays… De plus, ils pourront mieux se préparer avec les meilleures conditions au centre de la Fina en Thaïlande», argumente ce technicien des critères de sélection. Quatre mondialistes de Gwangzu 2019 en Corée du sud étaient en course et en quête des deux places pour la natation malgache en vue des prochains JO.

Meilleures conditions

Les deux autres mondialistes prétendants étaient Harivony Jonathan Raharvel du Cosfa chez les garçons et Idealy Diaritiana Tendrina­valona du club Cosra Vaki­nankaratra chez les filles. Jonathan occupe la troisième place à l’issue du dernier test de classement tandis que Tendry se trouve à la deuxième marche derrière Murielle.

Ces deux représentants de la Grande île aux JO de Tokyo viennent d’ailleurs de faire preuve de performance en actualisant sept records de Madagascar aux championnats Thaïlandais de ce week-end. Murielle a amélioré quatre records nationaux dont en 100m nage libre, 59’’73 contre 1’00’’50 de Bako Ratsifandrihamanana effectué en 1987.

Les trois autres records qu’elle vient de battre sont en 200mNL (2’07’’14 / 2’10’’21), en 400mNL (4’27’’04 / 4’36’’73) et en 1500mNL (17’56’’52 / 20’06’’27). Michael a, de son côté, actualisé trois records de Madagascar dont en 50m dos (27’’50 / 27’95 de Ralefy Sitraka Anthony), en 100m dos (59’’35 / 1’00’’87) et en 200m dos (2’10’’19 / 2’17’’95). Ces deux nageurs poursuivent leur préparation jusqu’à la veille des Jeux en terre thaïlandaise.