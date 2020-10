Fonctionnaires « Fantômes » – Sanctions pénales en vue

Au-delà de la simple coupure de solde, l’opération d’assainissement de la base de données des fonctionnaires de l’État exige que les fonctionnaires « fantômes » avérés remboursent le trop-perçu. Les sanctions ne s’arrêtent pas là. Le ministère de l’Écono­mie et des finances vient de radier un bon nombre de ses collaborateurs considérés inactifs. Si le fonctionnaire concerné est déjà retraité, ce trop-perçu sera ponctionné sur sa pension de retraite. S’il est déjà décédé, les ayant droits seront dans l’obligation de rembourser ce que le fonctionnaire doit à l’État.

En début d’année, un peu plus de vingt-trois mille fonctionnaires fantômes ont été détectés après la vérification par l’utilisation du logiciel AUGURE (Applica­tion Uni­que pour la Gestion Uniforme des Ressources Humaines de l’État).

L’assainissement va donc se poursuivre. Tous les fonctionnaires fantômes seront radiés de l’Administration publique. Le processus consiste en effet à relever les vrais agents de l’État disposant de poste précis et d’une mission précise. En plus de ces remboursements, les autorités d’expliquer que ces fonctionnaires «fantômes» feront l’objet d’une poursuite judiciaire, leur existence ayant causé un préjudice de plusieurs mil­liards d’ariary à l’État. « Nous menons actuellement des investigations afin de connaître les ministères dans lesquels ils sont enregistrés. Quand nous les aurons identifiés, la justice se chargera de les sanctionner » a expliqué à l’époque, Gisèle Ranampy ministre en charge du Travail, de l’emploi, de la fonction publique, et des lois sociales.