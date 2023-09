SOINS – Le Fonds d’urgence disponible dans les CSB

Extension du Fonds d’urgence dans les bases. Un incendie s’est déclaré à Mananasy, ravageant quatorze toits, dans le district de Soavinandriana Itasy, dans la nuit du 25 au 26 septembre. Trois blessés sont recensés, dont deux sapeurs- pompiers et une femme. Ils ont été pris en charge gratuitement au Centre de santé de base (CSB) Mananasy, grâce au Fonds d’urgence qui est désormais opérationnel dans les CSB. Le ministère de la Santé publique a lancé officiellement cette semaine l’extension du Fonds d’urgence dans les CSB de Miarinarivo et d’Itasy. « Les kits d’urgence sont composés de plusieurs médicaments, dont des antibiotiques, des anti-inflammatoires, du sirop, et du matériel médical. Ils sont destinés aux victimes d’accident, aux personnes les plus démunies, et sont utilisés pour les premiers soins, en attendant l’arrivée de leur famille », expliquait une source, hier.

Ces médicaments et matériel sont déjà disponibles au niveau de plusieurs CSB. « Ils sont là, mais nous n’avons pas encore reçu de directives sur leur utilisation », lance une source auprès des Centres de santé de base d’Isandra. Le Fonds d’urgence est opérationnel dans les centres hospitaliers depuis 2021. Il s’agit d’un budget spécial alloué par le gouvernement afin d’offrir la gratuité des premiers soins d’urgence à tous les patients qui entrent dans les services des urgences. Nous avons essayé de contacter le ministère de la Santé publique pour avoir les détails de cette opération dans les CSB, sans résultat.