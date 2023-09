OPÉRATEUR TOURISTIQUE – Inscription obligatoire sur la plateforme d’auto-recensement

Vulgarisation. Une mesure qui a été prise pour faire adhérer les opérateurs du secteur du tourisme à la formalité a été lancée depuis quelques mois et est maintenant appliquée à plusieurs régions. C’est le cas pour la région d’Alaotra- Mangoro, là où s’est poursuivie cette initiative avec l’encouragement des opérateurs à s’inscrire sur la plateforme d’auto-recensement, qui en est à sa phase de dissémination. À en croire le ministère du Tourisme, tous les acteurs de ce domaine se doivent de se former aux règles de la profession.

« Cette plateforme d’auto-recensement a été créée pour répondre aux préoccupations des opérateurs touristiques, concernant la lutte contre les activités informelles dans le secteur », indique-t-on. Toujours selon le MinTour, les affluences touristiques dans la région ont quasiment enflé cette année, avec plus de dix-sept mille visiteurs venus entre les neuf premiers mois de cette année, tandis que l’année dernière ne totalisait quant à elle que seize mille visiteurs.Une performance due à la présence de nombreux parcs dans la région, comme celui d’Analamazaotra-Andasibe, parc national qui est un des plus fréquentés de Madagascar. Notamment avec l’affluence des touristes locaux et étrangers à une certaine période de l’année, entre juillet et septembre.