MUSIQUE – Nate Tex revient sur scène avec «Hiverina»

Après une longue absence qui a laissé leurs fans en attente, Nate Tex et son groupe sont prêts à enflammer la scène de l’Ivokolo Analakely, le 30 septembre à 15 heures. Le spectacle tant attendu, intitulé «Hiverina», marque non seulement leur retour sur scène, mais célèbre

également la sortie officielle du clip de leur titre phare du même nom, « Hiverina ».

Ce choix a largement été plébiscité par les fans, selon un sondage organisé par le groupe en collaboration avec l’Ivenco. « Le spectacle du

30 septembre sera notre unique performance de l’année. Nous voulons marquer cette soirée exceptionnelle avec l’énergie débordante de tout le groupe, ainsi que des invités surprises de renom. Le clip officiel de Hiverina sera également dévoilé ce samedi, une chanson qui figurera dans notre premier album», exprime l’artiste Nate Tex.

Au cours de cette journée mémorable, le groupe offrira plus de vingt titres à ses fans fidèles, parmi lesquels on retrouvera des répertoires tels que «Maha­talanjona», «Tsy afaka», «Tsara tso-drano», «Pejy faharoa», et bien d’autres. «Hiverina» porte un message centré sur l’amour, dépeignant l’histoire d’un couple séparé dont l’un aspire à retrouver l’amour perdu. « J’écris toutes mes chansons en m’inspirant de mes expériences personnelles et de mes émotions. Ce retour sur scène est semblable à celui de moi et de mes fans, une réunion tant attendue après que j’aie consacré du temps à ma vie personnelle pendant ces derniers moments », partage Nate Tex. Le groupe de Nate Tex revient en force avec «Hiverina», offrant un spectacle qui restera gravé dans les mémoires des amateurs de musique.