Le remblayage ne sera possible qu’après plusieurs études

Il est pobable d’envisager la possibilité d’accorder le remblayage lorsqu’il n’y aura plus de risque d’inondation à Antananarivo, a annoncé le ministre de l’Aménagement du territoire et des services fonciers, hier. Le remblai reste suspendu sans autorisation du conseil de gouvernement. Il peut être demandé s’il y a une bonne raison. Il appartient au conseil du gouvernement de décider d’accorder ou non l’autorisation. Beaucoup font des acquisitions illégales de terres. C’est pourquoi le rappel est lancé par l’AGETIPA, à travers le ministère de l’Aménagement du territoire et de la propriété foncière.