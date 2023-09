FOOTBALL – COSAFA WOMEN’S CUP – Les Barea croient à la qualification

Madagascar participe pour la quatrième fois à la Coupe d’Afrique zone australe ou Cosafa. La Grande ile évolue dans le groupe du pays hôte, l’Afrique du Sud, le Malawi et l’Eswatini.

Dernière ligne droite. Les vingt-trois Barea filles retenues sont en regroupement, le deuxième depuis lundi, au centre technique national à Carion, en vue du Cosafa Women’s Cup. La compétition aura lieu à Johannes­bourg en Afrique du Sud, du 4 au 15 octobre.

Après l’exploit des Barea à la CAN 2019, le Chan et les Jeux des Iles de cette année, sans oublier le sacre au Cosafa Cup U20 en 2005, la sélection féminine compte marquer, cette fois, elle aussi, sa participation. «Nous avons, bien évidemment, notre défi quand on participe à une compétition. J’espère que cette équipe pourrait ramener un bon résultat. Nous verrons, durant la compétition, si nous pouvons décrocher le titre ou atteindre la finale, mais sortir de la phase de groupe est faisable», lance le coach Béatrice Théodore.

Douze nations de la zone, réparties en trois groupes de quatre, disputeront le tournoi. Madagascar évoluera dans le groupe A avec l’Afrique du Sud, le Malawi et l’Eswatini. Lors des trois précédentes participations, la Grande ile n’a jamais validé son ticket pour la phase finale et n’a jamais battu l’Afrique du Sud et le Malawi.

En 2019, l’équipe malgache a battu les Comores (5-1), mais s’est incliné devant le Malawi (0-2) et l’Afrique du Sud (0-3).

Défi

En 2018, elle a perdu contre l’Afrique du Sud (1-2) et le Malawi (0-2) avant d’arracher le nul et vierge contre le Botswana. Et lors de sa première participation en 2017, elle a encaissé trois lourdes défaites face au Zimbabwe (0-4), le Malawi (3-6) et la Zambie (1-7).

Quarante-cinq présélectionnées ont suivi le premier rassemblement, du 23 juillet au 18 aout, à Carion. «Compte tenu que ces joueuses n’ont pas disputé de matchs après le cham-pionnat national en février, nous avons d’abord testé leur condition physique ainsi que leur niveau. Nous avons par la suite travaillé notre système de jeu», confie le coach.

La sélection n’a plus qu’une semaine pour préparer ce rendez-vous zonal. «Le temps qui reste ne suffira sûrement pas. Nous tâcherons de renforcer ce qu’on a déjà réalisé auparavant, consolider la condition physique et la stratégie de jeu», précise le technicien. L’équipe envisage de jouer au moins un match amical avant le départ. «La délégation devrait arriver en Afrique du Sud, au plus tard trois jours avant le coup d’envoi, mais le vol dépendra encore des places disponibles», souligne Rado Rasoanaivo, directeur techni­que national.

Les 23 Barea

1– Anastasie Soanarivo (Ascuf Fianarantsoa)

2- Chrystina Faraniaina (Disciples FC Antsirabe)

3- Thérese Fabiola Tolizafy (AFDA Ambanja)

4- Emiliene Solange (Ascuf Fianarantsoa)

5- Geneviève Razafindramilina (AC SabNam Antsirabe)

6- Anjarasoa Velomanantsoa (Mifa Antananarivo)

7- Florentine Mamitina (SOM Mahajanga)

8- Ouarda (AFDA Ambanja)

9- Floriette Ramanantenasoa (Disciples FC Antsirabe)

10- Fitiavana Sitrakiniaina Ramanantsoa (Disciples FC Antsirabe)

11- Nadia Ravaosoloarimalala (Mifa Antananarivo)

12- Haingo Ny Kanto Randrianarivelo (AC SabNam Antsirabe)

13- Hanitriniaina Nivonirina (AS SabNam Antsirabe)

14- Jacques Novelinah Tombo (AFDA Ambanja)

15- Andoniaina Rasamison (Mifa Antananarivo)

16- Elisa Rasoarimamonjy (Disciples FC Antsirabe)

17- Noella Razafindrasoa (FCF Amparafaravola)

18- Julie Solonilaina Razanarisoa (Ascuf Fianarantsoa)

19- Marie Véronique Raharimalala (AC SabNam Antsirabe)

20- Bao Jackia Razafindrasoa (SOM Mahajanga)

21- Zira Adilayah (AC SabNam Antsirabe)

22- Farella Ravelomanana (Ascuf Fianarantsoa)

23- Mamisoa Charline Rasoarimalala (Disciples FC Antsirabe)

Coach: Théodore Béatrice