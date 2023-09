FEPA-15 ÈME ÉDITION – L’agribusiness à vulgariser chez les jeunes

La Foire de l’élevage, de la pêche et de l’agriculture sera lancée jeudi au siège de Malagasy professionnels de l’élevage à Nanisana. Des journées dédiées à la vulgarisation de l’agribusiness sont prévues, dans le but de multiplier les investissements liés à ce secteur d’activité.

Proximité et investissements. Le domaine de l’agro-industrie, de l’agribusiness, reste encore un terrain exploitable pour beaucoup de personnes dans la Grande île, surtout les jeunes qui pourraient s’y frayer leurs propres chemins. Bien que le nombre de jeunes qui s’intéressent à l’agriculture croît de jour en jour, il reste encore des essais à transformer, à différentes échelles, que ce soit au niveau local ou international. C’est une des nombreuses raisons pour lesquelles l’accès à l’agribusiness sera spécialement promu lors de la Foire de l’élevage, de la pêche et de l’agriculture (FEPA), organisée par Malagasy Professionnels de l’élevage (MPE).

Un événement qui se tiendra jeudi prochain. Pour le quinzième rendez-vous du genre, les organisateurs ont justement choisi la thématique « L’agribusiness, notre source de métier », un adage qui en dit long sur les intentions des organisateurs. Miangaly Rajaonarivelo, une des responsables de l’organisation de la Foire, va dans le détail. « C’est une foire multisectorielle qui inclut les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Cette année, nous visons à pousser davantage les jeunes à s’investir dans l’agribusiness, un secteur qui offre beaucoup d’opportunités », confie-t-elle.

Terrain idéal

Des intéressés commencent à se pointer au compte-gouttes. C’est le cas de Tovo, un jeune homme travaillant dans le domaine du numérique et de l’analyse de données, ayant suivi une formation de statisticien à l’université. « Je compte réellement m’investir dans le domaine de l’agribusiness pour les années suivantes en mélangeant ma formation et l’élevage. Fournir des données de qualités pour chaque producteur afin qu’ils puissent suivre à la trace l’évolution de la population de leurs animaux, leur santé et leurs besoins en termes d’hydratation, etc… » explique-t-il. Une démarche audacieuse, nécessitant cependant, comme il le concède , “des investissements conséquents ».

Terrain idéal. En effet, en quelques années, les autorités, chapeautées par le ministère de l’Agriculture et de l’élevage, s’activent à promouvoir ce secteur d’activités aux enjeux très vastes. L’on ne s’attelle plus alors qu’à développer les grands projets agricoles, les autorités poussent maintenant les particuliers, ainsi que les Petites et moyennes entreprises, à s’investir dans l’entrepreneuriat agricole.

À en croire l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM), l’agro- investissement constituerait une énorme opportunité pour le pays car les experts, se projetant déjà en 2030, estiment que le secteur de l’agribusiness pourrait constituer jusqu’à cinq milliards de dollars dans l’économie du pays, plus des centaines de milliers d’emplois supplémentaires, plaçant ainsi ce secteur d’activités à l’avenir prometteur en pole position pour le développement du pays. L’EDBM indique également que la Grande île est remplie de potentialités. « Le pays, riche de ses hommes, de ses ressources naturelles et de sa position géographique, est la destination idéale pour tout projet dans le secteur de l’agribusiness dans l’océan Indien », préconise cet établissement.