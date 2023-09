CHANT LYRIQUE – Michael Arivony possède une voix de baryton

Michael Arivony, talentueux chanteur malgache de 30 ans, membre de l’Opéra Studio du Wiener Staatsoper depuis 2020, brille dans le monde de la musique classique à l’échelle internationale avec sa voix de baryton.

À seulement 30 ans, Michael Rakoto­arivony, alias Michael Arivony, un talentueux malgache, a fait son entrée remarquée dans le monde de la musique classique et du chant lyrique. Membre de l’Opéra Studio du Wiener Staatsoper depuis 2020, il se distingue par sa voix de baryton exceptionnelle. La passion de Michael Arivony pour la musique remonte à son enfance, mais c’est en 2013 qu’il s’est

tourné résolument vers la musique classique.

Après avoir poursuivi des études en anglais, il a franchi l’Atlantique en 2014 pour s’installer à Londres, où il a entrepris des études musicales en vue d’obtenir une bourse au Royal Academy of Music, où il passera quatre années déterminantes pour son parcours. « Michael Arivony a toujours été passionné par la musique depuis son plus jeune âge. En 2013, il a fait le choix de se consacrer à la musique classique. Aujourd’hui, il est un artiste internationalement reconnu, surtout en Europe. Il représente ma fierté, car nous l’avons soutenu jusqu’au bout. Sa motivation pour la musique est inébranlable, même si nous n’avions pas les moyens financiers de l’envoyer étudier à Londres », souligne Hubert Rakotoarivony, son père.

Carrière florissante

En 2018, sous les conseils avisés de la pianiste Théodora Oprisor, Michael Arivony s’est envolé pour l’Allemagne, à Weimar, où il a passé

deux années à étudier et à pratiquer l’art du lied. En 2020, il a rejoint l’Opéra de Vienne où son mentor, le chanteur baryton Michael Kraus, dirigeait le tout nouveau Opéra Studio du Wiener Staatsoper. Malgré sa carrière florissante en Europe, Michael Arivony reste profondément attaché à ses racines malgaches.

Chaque année, il revient à Antananarivo pour des retrouvailles en famille et organise également des masterclass de chant lyrique pour les jeunes passionnés de musique. Récemment, en juillet, il a partagé son expérience avec les chanteurs malgaches à l’Institut français de Madagascar. Actuellement, Michael Arivony vit en Autriche aux côtés de sa famille, poursuivant son ascension dans le monde de la musique classique et du chant lyrique, tout en demeurant un ambassadeur de talent pour Madagascar.