BASKETBALL- ROAD TO BAL – Le club mauricien de Roche-Bois Warriors se retire

À onze jours du début de la compétition « Road to BAL », qui se jouera du 6 au 8 octobre, au Palais des sports Mahamasina, la Fédéra­tion malgache du basketball (FMBB) a annoncé que l’équipe mauricienne, les Roche-Bois Warriors, s’est désistée au dernier moment, mais le motif n’a pas été communiqué.

Le Club omnisport de la Police nationale (Cospn), qui représente Madagascar dans ce tournoi, se trouve dans la poule E avec trois équipes, Beau Vallon Heat des Seychelles, Ushindzi des Comores, et le Club Roche-Bois Warriors qui s’est retiré de la compétition. La Fédération internationale du basketball, cherche actuellement une équipe qui palliera cette défection mauricienne.

Pour bien entrer dans leurs matchs qui s’étaleront sur trois journées, les joueurs de Cospn doivent connaitre les forces de leurs futurs adversaires et, surtout, étudier leurs faiblesses pour assurer l’une des deux places qualificatives qui mènent en « Elite 16 ».

Le Beau Vallon Heat Basketball Club est l’équipe championne des Seychelles. Il a ravi le titre de champion de son pays en 2016 et en 2018. En 2019, l’équipe a participé au Road to BAL à Madagas­car. Sur les quatre matchs disputés, elle a encaissé trois défaites et enregistré une seule victoire devant l’équipe d’Usoni des Comores. À cette époque, le GNBC qui représentait la Grande ile, a battu Beau Vallon Heat Basketball Club sur le score de 92 à 67.

La force de cette équipe a été la grande taille de ses joueurs. Son point faible a été que l’équipe était trop lente dans son déplacement et ratait de nombreux tirs. C’est une équipe à la portée du Cospn, dont le premier match aura lieu le 6 octobre, au Palais des sports de Mahamasina.

Chouchou du public

Le Club comorien d’Ushindzi affrontera le Cospn, le 8 octobre, après un temps de pause la veille. C’est la première fois que la nouvelle équipe championne des Comores fait son premier pas dans le Road to BAL. Bien que novice dans la compétition, elle est arrivée à battre Djabal Iconi, champion 2022, sur le score de 67 à 54, en finale du dernier championnat des iles Comores.

Quant au Cospn, il sera le chouchou du public durant les trois jours de compétition. Champion de Madagascar à plusieurs reprises, qualifié l’année passée pour évoluer en « Elite 16 », en Afrique du Sud, le porte-fanion de Madagascar a tous les atouts (expériences, niveaux techniques…) pour aller loin cette année. Mais Julien Chaignot, head coach de la formation, reste prudent.

« On ne peut sous-estimer personne dans le Road to Bal, chaque équipe se prépare durement pour réussir et tout se joue en une seule confrontation. Il ne faut pas perdre un match ce qui demande un engagement physique et moral important de la part de toute l’équipe. Tout le monde peut gagner au basketball, à nous de profiter du soutien de notre public pour remporter ce premier round du Road to Bal », conclut-il.