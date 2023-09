ANALAMANGA – Quatre-vingt mille certificats fonciers à distribuer

La distribution de certificats et de titres fonciers se poursuit dans la région Analamanga. Lundi, le ministre de l’Aménagement du territoire et des services fonciers, Houlder Ramaholimasy, a remis à des paysans, dans le district d’Ankazobe, leurs certificats et titres fonciers. Douze mille ont été distribués à Ankazobe, sur les quatre-vingt mille destinés à la région Analamanga. Et deux cent quatre-vingt-deux titres fonciers ont également été distribués.

L’objectif est de distribuer deux millions de certificats fonciers, jusqu’à la fin de l’année. Un million aurait été remis, jusqu’ici, à travers le projet de Croissance agricole et sécurisation foncière (Casef), financé par la Banque mondiale. « Nous allons faire tout notre possible pour atteindre ces deux millions de cibles, pas forcément avant le 31 décembre », a déclaré le ministre, à l’occasion.

L’objectif à long terme est de distribuer jusqu’à cinq millions de certificats fonciers jusqu’en 2028. « Les terres doivent être restituées au peuple malgache », tel est le défi du ministère.