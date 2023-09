AMBOHITRIMANJAKA – Les gendarmes abattent un voleur présumé

Des coups de feu ont réveillé brutalement des habitants d’Ampangabe à Ambohitrimanjaka, hier, peu avant minuit trente. Des

gendarmes ont tiré sur des présumés voleurs en fuite. Une alerte est parvenue au poste avancé local, selon laquelle un groupe de quatre individus était sur le point de commettre un vol de bétail, à Sarimanina-Falihavana. Les gendarmes, toujours en état de veille, se sont hâtés de rejoindre les lieux. La bande a renoncé à son plan dès qu’elle a remarqué l’arrivée de l’équipe d’inter­vention. Ses membres ont pris leurs jambes à leur cou dans le noir et ont ignoré les sommations d’usage, prononcées et répétées à haute voix par leurs poursuivants.

La situation a amené les gendarmes à ouvrir le feu sur les fuyards. Bilan, l’un de ces derniers a mortel­le­ment reçu les projectiles. Un téléphone et une barre à pince ont été récupérés sur lui. La gendarmerie l’a identifié. Il habitait à Ampandrilaza, à Ampangabe. Son corps sans vie a été transporté à la morgue après le constat du médecin. Ses coauteurs, blessés, équipés d’un coupe­coupe et d’un sabre, n’ont pas laissé la moindre trace.