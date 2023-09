AMBOHIMANGAKELY – Deux enseignants cambriolent un dépôt

La gendarmerie a annoncé l’arrestation de deux enseignants et d’un mécanicien. Ils sont suspectés d’avoir dévalisé un dépôt de boissons, à Ambohimangakely.

La recherche de deux jumeaux disparus a permis aux gendarmes de la brigade d’Ambohimangakely de démasquer un vol avec effraction, la semaine passée. Un mécanicien et deux enseignants de ses enfants, l’un leur professeur de physique-chimie et l’autre de mathématiques, se sont fait cueillir.

Selon une annonce partagée par la famille des garçons, ils n’ont pas donné signe de vie pendant la journée du jeudi 21 septembre. Elle a souligné qu’ils ne souffrent d’aucun trouble psychiatrique. Elle a prié tous ceux qui les croiseront, de prévenir immédiatement les autorités les plus proches ou d’appeler les numéros qu’elle a fournis.

L’avis est parvenu aux gendarmes. Ils se sont alors mis à glaner toutes les informations susceptibles qui peuvent les aider à retrouver les jumeaux. La même date, vers 23 heures, ils sont tombés sur eux, à Ambodivoara, à Andra­novao. Les jumeaux buvaient du jus devant un dépôt de boissons. Selon leurs explications aux patrouilleurs, ils attendaient leurs enseignants qui ont dévalisé le magasin.

Endommagés

Les présumés voleurs ont confié aux garçons la garde d’une partie du butin qu’ils n’ont pas pu transporter en une seule fois. Ils leur auraient également dit qu’ils devaient chercher des clés qu’ils ont oubliées. « Nous nous posons encore la question comment ils ont fait pour retenir ces enfants, car ils ont vraiment effectué ce qu’ils leur ont demandé », s’étonne les enquêteurs. D’après le constat de la gendarmerie, les douze cadenas du lieu de stockage ont été brisés. Les portes étaient toutes ouvertes et leurs montants endommagés. Il y avait encore douze cageots de boissons à l’intérieur. Ceux qui se trouvaient à l’extérieur ont été laissés à la surveillance des jumeaux.

Les gendarmes n’ont pas attendu longtemps pour capturer les deux enseignants d’un établissement privé dans leur secteur, et le mécanicien, Antetezana Afovoany à Andavamamba. Ils seront présentés au parquet dès que les procès-verbaux seront dressés.

Le même dépôt avait déjà été cambriolé le 18 avril de cette année. Un des auteurs de l’acte était tombé sous les balles de l’unité

d’intervention cette nuit-là.