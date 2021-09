Volleyball – Championnats de Madagascar : Stef’Auto et GNVB 1 restent indétrônables

Et de deux à la suite. Stef’auto pour les dames et GNVB 1 pour les hommes ont confirmé hier leur statut de favoris pour succéder à leurs propres trônes acquis en 2019.

Ils deviennent les champions de Madagascar sans surprise pour l’année 2021. Coté dames, Stef’Auto Atsinanana a battu sur le score de 3 sets à 0 (25-6, 25-13, 25-14) les filles de BI’AS Analamanga. Dès l’entame du match, les protégées de Gildas Zafindalana menées par Manou partent largement favorites et annoncent la couleur en menant de 8 à 3 au premier temps mort demandé par le coach de BI’AS.

Chaque attaque ou contre menée par Noela, Jessy ou Rojo de Stef’auto se transforme en point. Les protégées de Tovo Randriamarosoa sont trop timides peut-être à cause de leur première finale et n’arrivent pas à entrer dans le combat. Le match se transforme en cauchemar et le score pour le premier set est de 25 à 6 pour Stef’auto. Au deuxième set les filles de BI’AS adoptent une nouvelle attitude et répondent coup sur coup sur les assauts de Stef’auto, le score est de 6 à 8 en faveur des protégées de Gildas Zafindalana au premier temps mort demandé par le coach de BI’AS.

Même les spectateurs commencent à crier en faveur des filles de BI’AS. Mais ce n’est qu’éphémère, les volleyeuses de Stef’auto accentuent le rythme et le set est bouclé sur le score de25 à 13 en leur faveur. Le troisième set est presque la copie parfaite du deuxième. Les protégées de Gildas Zafindalana menées par Manou n’ont laissé aucune chance à leur adversaire, elles se sont imposées sur le score de 25 à 14.

Sur le duel entre les militaires de COSFA et le GNVB 1 de la gendarmerie, les volleyeurs de GNVB 1 se sont imposés sur le score de 3 sets à 0 (25-22, 25-16, 25-17) et restent le champion de Madagascar en titre. La bande à Bôbô, Tsiory et Fitiavana domine largement le match et s’impose à chaque contre.

Au troisième temps mort demandé par COSFA, le score est de 22-21 en faveur de l’équipe de la gendarmerie. Le premier set est bouclé en 25 -22.

Au deuxième set, les deux équipes jouent au même niveau jusqu’au troisième temps mort demandé par COSFA. Le tournant du match est le carton jaune obtenu par un joueur du COSFA au quatrième temps mort. Le score est de 20-12. A la reprise, les protégés du coach Eric accentuent le jeu st le set est bouclé sur le score de 25-16.

Fair-play de GNVB 1

Le troisième set est pres­que la copie parfaite du deuxième. à chaque contre, les joueurs de la gendarmerie percent toujours le bloc défensif des militaires et les écarts sont déjà faits. Au quatrième temps mort, GNVB 1 mène largement au le score (21-15) et le jeu se termine à 25 à 17. L’équipe de GNVB 1 s’adjuge le titre de champ ion de Madagascar pour 2021.

Mais contre toute attente, à la remise de trophée, GNVB 1 a remis le trophée aux militaires de COSFA. La raison est que pendant dix années successives, les joueurs de la gendarmerie ont tout raflé les dix titres de champions de Madagascar.

Pour cette année, ils se démarquent par ce geste qui mérite les honneurs de toute la salle du gymnase d’Ankorondrano. Au match de classement, la deuxième équipe de la gendarmerie GNVB 2 obtient le bronze et s’adjuge la troisième place. Coté dames, les volleyeuses du MVBC Boeny s’emparent le bronze en se classant troisième