Vangaindrano – Un ex-policier retrouvé mort

Une découverte macabre fait jaser à Vangaindrano. Disparu pendant près de quarante-huit heures, un policier à la retraite a été retrouvé mort. Son corps inerte gisait dans les champs, parmi les arbres et les buissons. D’après les déclarations des personnes de son entourage, le sexagénaire a quitté son foyer mardi tôt le matin. Après avoir servi au sein des forces de police où il a passé une grande partie de sa jeunesse et de son âge actif, il a regagné ses origines à Vangaindrano pour renouer avec le travail de la terre et l’élevage. La dernière fois où il a été aperçu vivant, il devait labourer une rizière non loin de son habitation. Ses proches l’avaient attendu mais il n’était pas rentré. Rongé par l’inquiétude à la nuit tombante, les personnes de son entourage ont lancé des recherches mais leurs efforts sont restés vains. Le lendemain, ils ont passé au peigne fin les environs mais toujours sans résultat.

C’était seulement jeudi, en perdant tout espoir de le retrouver que la famille a découvert le corps avec l’aide des personnes aux alentours. Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances de décès. Une mort suspecte délie les langues.