Très chère propreté

Si à son époque, William Shakespeare fit déjà dire à Hamlet « notre époque est détraquée », une réplique promise à l’intemporalité, le tananarivien de l’année 2021 peut affirmer sans ambages qu’il traverse un des plus invivables pans de l’histoire humaine. Nous passons, le temps s’écoule dans le mouvement perpétuel de l’homme, et le voyage a atteint et transgressé une frontière qu’on croyait étanche, celle qui sépare le bien et le mal, la bienséance et la honte, le laisser-aller et la discipline, … Ce mur érigé pour la sauvegarde de l’ordre et d’une vie décente, loin des tortures qui peuvent assaillir toute société qui laisse les soldats, qui ont fait allégeance à l’anarchie et à l’anomie, percer la muraille.

Ceux qui son t équipés d’yeux pourvus d’un filtre, issu d’un minimum d’éducation et de savoir-vivre, ne peuvent que constater, l’étendue des dégâts que la soupe empoisonnée, meurtrière, criminelle, d’indiscipline et de laxisme a laissés sur son passage. Aujourd’hui, consommer ce breuvage provoque des indigestions qui peuvent écœurer. Un dégoût qui survient quand nos sens sont massacrés par les différentes pollutions (de l’air, du sol, sonore, …) qui s’ajoutent au spectacle gore qui est représenté sur la grande scène urbaine, lieu de pouvoir du royaume des ordures, des crachats, des immondices, …

Alfred de Musset a écrit La Confession d’un enfant du siècle (1836), un roman qui développe ce que les romantiques ont appelé le « mal du siècle », ce malaise qui ronge toute une génération de désenchantés qui n’arrivent pas à voir leur temps, celui de la Restauration, comme un pourvoyeur de cadre d’épanouissement. Comme ces écrivains du XIXe siècle qui juraient sur la grandeur de l’épopée napoléonienne, des tananariviens, allergiques à leur époque, sont nostalgiques d’une ère qu’ils n’ont pas connue, celle de l’Antananarivo de l’ère coloniale, sublimée par les vidéos et images, très populaires sur les réseaux sociaux et dans lesquelles leur cité, qu’ils connaissent souillée par la crasse, est transfigurée par ces retours dans le passé qui nous font voir et admirer une ville « propre ».

Et on veut tous nettoyer cette énorme écurie d’Augias mais cela a un prix qui est très élevé pour nous-mêmes qui avons grandi dans cet environnement où se transmet facilement le virus de la malpropreté. Pas beaucoup sont ceux qui accepteraient de payer ce prix dont la valeur se chiffre en une quantité infinie de sacrifices dont les victimes expiatoires doivent être l’indiscipline, l’égoïsme, le non-respect des biens communs, … Et beaucoup d’autres tares. On rechigne à s’en débarrasser car elles se sont, apparemment, profondément ancrées dans notre patrimoine génétique.