Mythical evening – L’Inner Wheel Club International Antananarivo fédère

L’une des plus grandes organisations bénévoles au service des femmes et des jeunes filles au monde, l’Inner Wheel Club International est très active également dans la Grande île grâce à ses illustres membres.

Fédératrices, généreuses et par-dessus tout solidaires pour l’épanouissement de la gent féminine au sein de notre société, ainsi se décrivent les membres de l’Inner Wheel Club International Antananarivo. Des femmes actives qui contribuent à promouvoir aussi bien le talent que la créativité de la gent féminine, mais surtout à lui attribuer une place importante pour le développement même du pays, elles sont près d’une trentaine à être actuellement membres de cette illustre association. Vingt-huit femmes charitables et philanthropes donc, qui se rassemblent dans le but d’égayer le quotidien d’une centaine voire d’un millier d’autres à travers leurs actions. Avec Fanja Andretseheno en tant que présidente, l’Inner Wheel Club International Antananarivo se projette encore plus vers l’avenir et la concrétisation des projets sociaux initiés par l’association. Une grande soirée de collecte de fonds au Bois Vert Ambohijanahary Antehiroka a ainsi été organisée ce week-end pour fédérer ses bienfaiteurs.

Avec comme objectif la construction du marché de Manakambahiny en ligne de mire, l’Inner Wheel Club International Antananarivo conquiert à travers cette levée de fonds. Le marché ne bénéficiera pas uniquement d’une rénovation, mais la reconstruction intégrale des lieux sera primordiale. Les femmes en situation de handicap, mais également celles qui sont en difficulté sont celles qui bénéficieront avant tout de ce marché.

« Des actions pérennes »

De même, ceux qui occupent déjà ce marché pourront toujours y poursuivre leurs activités. Il est prévu que le marché de Manakambahiny pourra accueillir plus d’une soixantaine d’étalages. À travers ce projet exceptionnel, l’Inner Wheel Club International Antananarivo collabore aussi avec la Commune Urbaine d’Antananarivo. Les bénéficiaires de projet profiteront également aussi d’une formation en entrepreneuriat de la part de leurs bienfaitrices.

En tant que femmes passionnées et engagées, les membres de l’association ont aussi tenu à valoriser le talent des créatrices nationales lors de la soirée de levée de fonds. À la fois sublimes, un brin excentriques et audacieuses, mais surtout hautes en couleurs donc, les collections exposées par les créatrices Sandra Rose, Tachou et Jaomatana, le temps d’un défilé de mode inédit, y ont émerveillées l’assistance. Sous la thématique des années 20 et en hommage à Margareth Golding, fondatrice de l’Inner Wheel Club International, cette soirée fut aussi conviviale que charitable. Des femmes remarquables et courageuses, les membres de l’association sont à soutenir tout comme leurs actions désintéressées.