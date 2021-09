Fianarantsoa – Deux motards tués dans un accident

Mort brutale de deux jeunes hommes sur la route nationale numéro 7. Dans la matinée d’avant-hier, les deux malheureux n’ont pas survécu lorsque leur deux roues s’est encastrée dans un poids-lourd. Le drame s’est produit à Ambohimahadera Fianarantsoa. Selon les informations communiquées, les défunts venaient d’acheter la moto dans le chef-lieu de district de Fianarantsoa. Après en avoir fait l’acquisition, ils ont enfilé leurs casques et ont chevauché l’engin pour regagner leur foyer. Ils faisaient route sur Ambalavao, et devaient parcourir une distance d’environ une soixantaine de kilomètres lorsque le pire s’est produit. Sérieusement touché en pleine tête, l’un des motards a été tué sur le coup. Évacué à l’hôpital dans un centre hospitalier, son compagnon d’infortune a également rendu l’âme. Le jeune homme agonisait lorsqu’il a été transporté à l’hôpital. Lorsque les médecins l’ont pris en main, il était déjà aux articles de la mort. Les dégâts matériels sont importants sur la deux-roues. Un manque de maîtrise de la moto serait l’un des causes de cet accident mortel selon les informations recueillies. Les dépouilles ont déjà été récupérées par les familles des victimes.