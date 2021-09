Christian Ntsay dans le sud – Lutter contre l’insécurité sous toutes ses formes

En mission dans le sud du pays durant la semaine passée, une délégation du gouvernement conduite par le Premier ministre Christian Ntsay a sillonné plusieurs localités.

D’une réunion de travail à l’autre avec les différents responsables locaux qu’il a rencontrés, l’accent a été mis sur la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes.

La région Androy a été la première à accueillir la délégation. Une région où l’insécurité alimentaire, plus communément appelée « kere», continue de sévir et sans qu’on ne soit parvenu jusqu’ici à la combattre définitivement. A l’heure actuelle, le gouvernement prévoit d’y implanter un « Centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale » et une « Banque alimentaire et médicale » à Amboasary et Ambovombe. Les travaux y afférents sont déjà en cours, tandis que ceux de Beloha, Ampanihy et Tsihombe le seront très prochainement. Aussi, le chef du gouvernement a tenu à constater l’avancement de ces travaux tout en s’enquérant également des autres réalités sur place. Il a toutefois recommandé la finition de ces travaux avant la prochaine période de sécheresse pour mieux se préparer à l’accueil des populations touchées par cette insécurité alimentaire.

Par la suite, la délégation gouvernementale a poursuivi sa mission dans la région Menabe. À Morondava, le Premier ministre a indiqué : « … Je suis venu pour discuter avec vous tous, responsables, des mesures à prendre pour combatte l’insécurité qui fait rage dans toutes les régions mais pas seulement à Morondava… ». Christian Ntsay a martelé sur la nécessité d’une étroite collaboration de tous les responsables mais également des populations avec les forces de l’ordre et de la sécurité. Dans ce sillage, il a rappelé la prise de responsabilité de tout un chacun… « car l’insécurité constitue un grand obstacle au développement escompté de toutes les régions et partant du pays tout entier… ».

La préservation de l’environnement a également été évoquée lors de ces rencontres, et de même en ce qui concerne la libre circulation des citoyens dans tout le territoire national.