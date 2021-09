Antsahamanitra – Njakatiana et Lôla, un duo gagnant

À chaque fois, c’est un véritable plaisir pour eux de se retrouver sur la même scène. Fraternel et des plus complémentaires, le duo que forme Njakatiana et Lôla suscite toujours autant les passions. Il y a de cela cinq ans, ils ont tous les deux surpris en ayant conquis ensemble la grande scène du Coliseum Antsonjombe.

Un exploit exceptionnel qu’ils ont ainsi eu le plaisir de rééditer hier après-midi, en reconquérant cette fois ci la mythique scène d’Antsahamanitra. Le temps d’un concert convivial et resplendissant de romantisme à travers ce répertoire garni de ballades romantiques qui ont forgé leurs renommées, Njakatiana et Lôla ont rassemblé du beau monde pour leurs retrouvailles. On ne les présente plus, deux crooners invétérés qui à leurs manières transcendent et envoûtent un public de tous horizons avec leurs chansons.

Toujours aussi charmants, mais aussi taquins sur les bords, les deux chanteurs ont émerveillé la foule durant près de quatre heures de concert harmonieux. Une belle prouesse de plus de leur part, ce grand retour sur la scène d’Antsahamanitra confirme pour eux aussi de belles années à venir. Elle est encore loin l’époque où l’on se lassera des chansons de ces deux romantiques de la scène malgache, d’autant plus qu’ils sont toujours aussi dynamiques et fougueux.